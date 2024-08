Lucía Sánchez confirma lo que muchos temían: "Pensaba que estábamos hechos el uno para el otro..."

Lucía Sánchez y Álvaro Boix ya no están juntos. Así lo ha confirmado la influencer cuando le han preguntado por su relación con Boix en un directo de Instagram. Después de pocos meses de relación, su romance habría terminado.

La ruptura entre Lucía y Álvaro Boix

En un directo de Instagram, uno de sus seguidores le preguntaba a Lucía por su relación con Álvaro Boix, por si seguían juntos. A lo que ella respondía con un "no, ya está". Además, cuando le preguntaban si había estado enamorada de él, Lucía contestaba: "No, no me enamoré, la palabra enamoramiento es muy grande".

Además, ha querido aclarar que no llegaron a tener una relación como tal, sino que tenían un "rollo". "En la vida la gente tiene rollos, y sé de mucha gente que tiene más de un rollo y no son sus novios. Lo mío, por ejemplo, como se entera todo el mundo parece que me tengo que casar con esa persona, pues no", explicaba la influencer.

Lucía Sánchez en su Instagram / Vía: Lucía Sánchez Instagram @luciasar94

De hecho, se mostraba muy contundente en este aspecto: "No, no hemos sido pareja, no nos ha dado tiempo. No ha pasado nada grave, me ha tratado muy bien, que quede claro".

Sus seguidores, con respecto a su relación con Álvao Boix, también le han preguntado por qué conoció a su hija, si no eran pareja. "A Álvaro lo ha conocido como un amigo mío, igual que muchos otros amigos hombres que tengo. Ella no me ha visto en ninguna situación romántica con él", respondía Lucía.

"Pensaba que estábamos hechos el uno para el otro"

Uno de los momentos más emotivos del directo se dio cuando Lucía le dijo a un seguidor que "pensaba que estábamos hechos el uno para el otro, pero qué le voy a hacer".

Álvaro Boix en su Instagram / Vía: Álvaro Boix Instagram @alvaroboix

Además, ha aclarado si van a seguir siendo amigos o no después de esta ruptura: "Ahora mismo no sé si podremos seguir siendo amigos o no, porque es todo muy reciente". También añadía: "Lo que no quiero, porque sé que me va a hacer más daño, es que me enviéis cosas de él como si me estuviese faltando al respeto, él puede hacer lo que quiera".