María Pedraza estalla ante las críticas sobre su físico: "Tengo la suerte de no necesitar hacer un video maquillada"

María Pedraza, actriz y modelo española, ha sido muy contundente respondiendo a sus 'haters' en sus historias de Instagram. La madrileña no ha dudado en contestar a las barbaridades que le han dicho sobre su estado físico en dicha red social.

La respuesta de Pedraza, sin pelos en la lengua

María Pedraza no suele tener reparo en enseñarse de manera natural en sus redes sociales, de hecho, es algo que le caracteriza. Sin embargo, esa naturalidad ha provocado que sus 'haters' le ataquen en su perfil de Instagram en los últimos días.

Y es que la modelo española ha compartido una foto con un texto que dice: "Para todxs los que decís comentarios sobre mi físico, sobre mi piel, sobre si estoy tomando drogas o todas las barbaridades que soléis poner en los comentarios".

María Pedraza responde a los 'haters' / Vía: Instagram María Pedraza @mariapedraza_

El texto continúa: "Os aclaro que tengo la gran suerte de tener salud, de no necesitar hacer un vídeo maquillada (porque en ese momento no me apetece) y lo que más me da gusto es vivir la vida con la piel asó o tratar de ocultarme a través de un filtro". "Gracias a mi personalidad puedo salir así, tal cual soy. Pero os contesto, por si esto os sirve de algo para que la próxima vez, os sirva como crecimiento personal".

Tras esto, su última publicación de Instagram se ha llenado de mensajes de apoyo de sus seguidores: "Creo que las personas que opinan del cuerpo ajeno es porque ellos no están conforme con el suyo", "Eres hermosa como sea, y la felicidad que irradias ya cualquiera la querría", le escribe una seguidora. "¿Pero como se atreven a decirte cosas malas? Si eres tan guapa con esa cara relajada y un cuerpo en salud ¡No lo entiendo!", añade otra.

Su mala experiencia con la alimentación

En su visita a 'El Hormiguero', Pedraza contó su pasado con la comida, y lo mal que lo había pasado. "La danza requiere ciertas aptitudes estéticas, físicas y al final… Yo he tocado este tema, pero salí sola. No llegué a los extremos del personaje, pero intenté llevar este tema con distancia. Contaba las calorías del plato y ahora siento que vivo guay. Ahora ya como que paso, postres y todo. Paso de contar calorías", explicaba la actriz.