La influencer se rompió el ligamento cruzado el pasado mes de diciembre en un viaje a la nieve. Ahora, meses después, sigue arrastrando las secuelas del accidente: "Llevo varias semanas sin hacer ejercicio, lo cual es horrible para una rodilla recién operada, y lo noto un montón. Me noto la pierna como muy 'flufy', entonces la musculatura y hacer ejercicios de fuerza es lo más importante. Eso es lo único con lo que se me va el dolor", afirma Marta Díaz.

La espera una recuperación larga, que afronta con constancia: "Estos días he estado bastante preocupada porque pensaba: 'Si por cuatro días que esté como una niña de 23 años de fiesta, con los amigos en un festival de música, voy a estar luego una semana con unos dolores que me muero'. He vuelto a cojear, y hacía que no cojeaba desde el segundo mes que me operaron", comenta la influencer.

Tras haber tenido que rechazar varios proyectos profesionales por su lesión, como su participación en la Velada del Año como boxeadora, la influencer comparte su proceso para volver cuanto antes a la normalidad.