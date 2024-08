Marta Peñate se lanza de nuevo a por la maternidad: "Me costó mucho"

Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en GH y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada. El nuevo proyecto en el que está inmersa junto a su novio, el extronista Tony Spina. Sobre ello y los avances que ha ido experimentando ha hablado en Instagram.

Esta vez, la canaria ha respondido una ronda de preguntas enviadas por sus seguidores y entre ellas, muchas iban sobre si se plantearía intentar de nuevo ser madre tras su primer intento fallido.

Maternidad

Marta Peñate ha hecho historia tras proclamarse ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Su triunfo en esta edición ha sido un auténtico bálsamo para calmar el dolor que está sintiendo después de un largo camino. La que fuera concursante también de 'Gran Hermano' no ha logrado cumplir su gran deseo: ser madre junto a Tony Spina. Y, después de este parón que ha hecho, la canaria se ha sincerado con sus seguidores y les ha hecho una desgarradora confesión sobre sus problemas para ser madre.

"Tengo pánico", ha dicho con dos palabras a todos aquellos que le han preguntado si está nerviosa por comenzar el segundo intento de su tratamiento de fertilidad. Tras hacer esta primera liberación de sentimientos en su perfil oficial de Instagram, la colaboradora televisiva ha continuado desahogándose en sus redes.

El desconectar un poco durante un mes y, 'olvidarse' de lo que ella ya ha dicho que es casi una obsesión le ha servido de mucho, pero Marta Peñate no oculta que cada vez que habla del tema de la maternidad se remueve algo muy fuerte dentro de ella. "Me costó mucho recuperarme del palo que supuso para mí el 'no estás embarazada'", ha relatado.

Unas palabras que le siguen resonando dentro de su cabeza después de todo lo que ha hecho hasta ahora para poder cumplir su sueño. El miedo a otra negativa es su peor pesadilla porque en su heroica lucha por ser madre junto a Tony Spina ya ha pasado por mucho y no sabe si resistiría más.