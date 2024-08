La influencer y colaboradora de televisión Marta Riesco, se ha mostrado muy feliz, enamorada e ilusionada con su nuevo romance, Alejandro Caraza, con el que cada día se monta un plan romántico mejor que el anterior.

El último plan de Marta Riesco con su pareja

En las historias de su perfil de Instagram, Marta ha compartido el último detalle que su pareja ha tenido con ella. "Alejandro me ha traído al sitio en el que rodamos el videoclip de su canción hace más de tres meses", explica visiblemente emocionada. Entres miradas emotivas, añade: "Me hace ilusión, soy una pánfila".

Marta Riesco, más feliz que nunca con su nuevo romance: "Estoy pletórica" / Vía: Instagram Marta Riesco @marta.riesco

Además, en todas las stories que ha compartido la influencer, se le ve muy enamorada e ilusionada con su nuevo romance, del que parece que no se despega. Además, no duda en presumir de él, colgando diferentes fotos con corazones o mensajes románticos.

De vacaciones y con amor, pero agobiada

Además de las imágenes con su pareja, Marta Riesco también ha querdio compartir con sus seguidores su último problema. "Hoy estoy un poquito agobiada, porque me duele mucho la garganta, los aires acondicionados me están reventando viva", explica.

Por otra parte, también ha actualizado el estado de su orzuelo: "Llevo un mes con él, aunque ya me puedo maquillar y poner lentillas, no se me ha quitado todavía del todo, sigue aquí".

El verano de Marta Riesco

Tras unos días fuera de plató, se ha sabido que Marta Riesco se encuentra con su chico, Alejandro Caraza en Alcalá de Guadaira, una localidad sevillana de la que es originario el joven.

De hecho, hemos podido ver como la madrileña se sorprendía con el tamaño del desayuno y la cantidad de jamón que llevaba sus tostadas. Parece que la pareja ha bajado unos días a Andalucía, Marta ya conoce a sus suegros, para disfrutar de sus costas, sus localidades y también conocer un poco más de la familia y el entorno de Alejandro.