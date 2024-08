Este es el dinero que tiene uno de los miembros de los Mozos de Arousa: hace público su patrimonio.

El éxito televisivo es sinónimo a los Mozos de Arousa. La gran revelación en el 2024 se ha producido gracias a tres jóvenes gallegos que se han ganado el corazón de miles de espectadores. Semana tras semana, los Mozos de Arousa siguen engordando la cifra de un bote que va camino de ser histórico. 2.223.974 euros son lo que llevan acumulado y, pese a algún susto reciente, no parece que vayan a parar.

Sin embargo, Bruno, Raúl y Borjamina siguen manteniendo sus hobbies y responsabilidades hasta, por lo menos, se reparta el bote. Ha sido a raíz de su trabajo, por lo que Raúl ha tenido que desvelar su patrimonio. El joven gallego es diputado del PP en Galicia, por lo que al ocupar un cargo público ha tenido que desvelar sus bienes y otros asuntos económicos.

En los datos que se han conocido, Raúl Santamaria cuenta con una hipoteca y un préstamo de 254.000 euros. A este dinero hay que sumar otros 14.000 euros que tiene ahorrados. Otros aspectos a destacar es el fondo de ahorro en el que acumula 750 euros al mes y cuenta con un Cupra Formentor como coche. Pese a ser un concursante de éxito y que, después de repartir su bote, le van a tocar cientos de miles de euros, el joven gallego no está entre los políticos con más nivel adquisitivo.

Cansancio

Los Mozos de Arousa nos tienen acostumbrados a sorprendernos cada tarde con alguna de sus genialidades en ‘Reacción en cadena’, pero en esta ocasión, nos han sorprendido con algo que ninguno de los tres esperaba. Bruno se ha quedado en blanco y no sabía qué responder. Todo transcurría con normalidad, pero Bruno no ha entendido por qué sus compañeros se referían a los corchos de las botellas como tapones cuando la palabra a adivinar era sacacorchos y se ha quedado bloqueado. Tan bloqueado que no ha sabido adivinar la siguiente palabra con la definición “que-no-es-lechuza”.

Bruno se ha quedado completamente en blanco y ni él se imaginaba qué le estaba pasando. Al saber que era búho la palabra que buscaban, se ha quedado muy sorprendido y muy tímidamente ha soltado un “no me ha venido”. La cara de los Mozos de Arousa era de cierta preocupación porque estamos acostumbrados a ver a un Bruno infalible, pero rápidamente ha vuelto a centrarse y ha seguido acertando palabras.

El público apoya y sigue a los Mozos de Arousa, pero en las redes sociales ya se empieza a encontrar síntomas de cansancio por parte del respetable. Es cierto que muchos usuarios apoyan a los gallegos e incluso otros ves que el peso de la presión de permanecer en primera línea durante tantas ediciones puede pasarle facturas. Sin embargo, otros creen que ya es hora de que haya vientos de cambio en reacción en cadena y los concursantes cedan el testigo a nuevos aspirantes. "Yo lo siento pero quiero que se vayan ya… no están dando más juego al programa y hoy los chicos que estaban (cabeza ovalada) se les daba fenomenal, voy a dejar de ver el programa… porque ya me parece injusto que haya gente que tenga más ganado y no sirva de nada...", comentaba una usuaria.