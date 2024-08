El emotivo mensaje de Belén Esteban tras la triste noticia que ha recibido: "Te quiero".

Belén Esteban ha recibido en las últimas horas la triste noticia del fallecimiento de una amiga cercana. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' se encontraba de vacaciones con su familia cuando ha conocido el fallecimiento de una amiga cercana. "Mi Baby, cuánto que agradecerte. Gracias por querernos como nosotros a ti. Descansa en paz. Te quiero", ha compartido Esteban junto a una foto.

La publicación, como último adiós a su amiga, es una forma de pasar el luto para la de Paracuellos que también ha buscado apoyo en su familia. Pocos minutos después ha compartido una imagen con su hija en la que también ha querido destacar su incondicional apoyo. "Hija mía, qué ganas de repetir esta foto. Lo mejor de mi vida eres tú".

Espectacular robo

Belén Esteban ha acudido a ‘Inédito Podcast’ para hablar de ‘Sálvame’, su nueva aventura profesional en 'Ni que fuéramos' y ha aprovechado la ocasión para contar el robo que sufrió. La colaboradora contaba a los presentadores uno de los capítulos más oscuros de su vida.

"Yo estaba en Miami, que fui con dos personitas pequeñas, y estando allí me llaman para decirme que habían entrado en mi casa. Se llevaron todo, pero yo sé quién me robó" contaba la de Paracuellos.

Ante la estupefacción de esta declaración, Pau Rebollo y Luis Fernández, los preguntadores, le preguntaban atónicos si sabía quién había sido el responsable. "Sí, sé quién me robó por instinto mío", aseguraba Esteban.

Ha sido justo en ese momento que la compañera de María Patiño ha desarrollado su respuesta. Según Belén todas sus sospechas se centraban en una persona que acudió a su casa para realizar algunos trabajos.

"De esto hace ya 13 o 14 años. Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaran joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras", contaba Belén muy seria.

La madrileña también ha relatado que “se llevaron su ropa interior”, algo que le molesto y sorprendió. "Se llevaron gafas, me destrozaron la casa. Mi madre y mi hermano tuvieron que venir de Benidorm porque les llamó la policía" ha explicado la colaboradora.