Kiko Jiménez confiesa lo que sintió realmente por los besos de Bosco y Sofía: "Me supo muy mal"

Uno de los frentes de debate abiertos en la recién terminada edición de Supervivientes: All Stars fue el del acercamiento de Sofía Suescun a algunos hombres participantes y si eso podría desatar un episodio de celos en su novio, Kiko Jiménez, que siguió el reality desde plató. En especial, uno de los episodios más comentados ha sido el de las imágenes de acercamiento entre Sofía y Bosco Martínez Bordiú.

Lo cierto es que mucho se ha especulado sobre esas imágenes de Sofía y Bosco juntos durante las noches en la isla. Muy cerca el uno del otro cuando, supuestamente, se produjeron algunos besos. Un extremo al que se la ha ido quitando hierro por las dos partes.

Lo que dijo Bosco

Las imágenes de Sofía Suescun y Bosco Martínez Bordiú pillados durante la noche cuando pensaban que no les estaban grabando suscitaron las dudas de qué podía estar pasando entre ellos, algo que el sobrino de Pocholo explicó en su entrevista con Sandra Barneda en su llegada al plató de ‘Supervivientes All Stars’, tras volver de Honduras después de ser expulsado por la audiencia.

Bosco entraba al plató muy feliz de encontrarse con los suyos y de su paso por segunda vez por Honduras, del cual aseguraba sentirse feliz. Pero llegaba el momento de la verdad y de que se pronunciase sobre si había pasado algo con Sofía.

En plató también se encontraba con Kiko Jiménez, al que le decía unas bonitas palabras sobre su pareja: "Tienes una joya. Es increíble, gracias a ella lo hemos pasado un poquito mejor". Ambos se abrazaban y Kiko le agradecía haber cuidado a Sofía en la isla: "Creo que habéis hecho un buen equipo, lo hemos disfrutado mucho". Siendo el sobrino de Pocholo el que le transmitía el mensaje que Sofía le mandaba para que este se las dijera cuando se vieran.

Tras esto, Bosco podía ver las imágenes de la pillada durante la noche con Sofía Suescun, las que explicaba: "Yo no he visto nada, ¿quién ha visto algo? Nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormiamos juntos todos los días en una esterilla, hablábamos todas las noches, pero ya.

Asegurando que Sofía ha estado muy cerca y pendiente de él desde que se golpeaba mientras hacía la noria infernal: "Yo no podía dormir, ella me daba masajes y yo se lo agradecía muchísimo". Pero Sandra Barneda apuntaba a que las imágenes pertenecían a antes del golpe, lo que hacía que Bosco no pudiera evitar la risa, pero negaba todo completamente: "Antes de golpe tampoco, estaríamos hablando. En ese vídeo no sale nada porque no ha habido nada. Sí hubo besos, pero en la mejilla".

Kiko Jiménez se abre en De Viernes

Ahora ha sido el turno de abrirse de Kiko Jiménez, quien fue preguntado en De Viernes por el asunto de los besos de su novia, Sofía Suescun, y Bosco Martínez Bordiú. Jiménez contestó delante de su pareja, que fue la invitada estrella del programa de Telecinco.

"Yo confío 100% en mi pareja y no le di ninguna importancia. La verdad", comenzó diciendo, antes de confesar que sí le importó el asunto, pero por otro motivo.

"Me supo muy mal porque ella estaba haciendo un grandísimo concurso, unas pruebas estupendas, y me parecía muy injusto que se infravalorase su concurso", reveló Kiko Jiménez en Telecinco.