Makoke y su novio desvelan cómo es su relación: "¿Abierta? Para nada aburridos"

Makoke y su pareja, Gonzalo, han pasado por el plató del programa de Telecinco "De Viernes" para hacer balance de su primer año de relación. En el programa, sometidos a todo tipo de preguntas, ambos han aclarado qué tipo de relación tienen.

Pero, sobre todo, Makoke ha querido dejar claro que están viviendo juntos y ella se siente "enamoradísima" de Gonzalo, algo que no pensaba que ocurriera. Según ha afirmado, pese a llevar solo un año, ya es la relación sentimental más bonita que ha tenido quien fuera pareja de Kiko Matamoros.

No es la primera vez que Makoke hace público y notorio su amor por su novio. Hace meses, 'Así es la vida' puso voz por primera vez al novio de la que era colaboradora del programa. La protagonista de la tarde fue así Makoke, ya que se descubrió quién es su nueva pareja. Se trata de Gonzalo, un director general de una empresa de publicidad digital, y en las redes sociales no ha pasado desapercibido en un vídeo en el que aparece hablando sobre su currículum.

Ya quedó demostrado en ese momento que es todo un partidazo, el yerno ideal, un hombre apuesto, caballeroso y guapo que le ha devuelto la ilusión a Makoke. La pareja siempre ha sido discreta frente a los medios de comunicación, pero aun así se ha podido comprobar que ambos están muy enamorados.

Cuando el programa ha puesto el vídeo viral de las redes de su novio, Makoke se ha tapado con las manos la cara porque le ha dado vergüenza. Makoke ha explicado que no entiende el motivo de la viralidad del vídeo: "De repente ese vídeo se ha hecho viral en TikTok, pero no porque fuera mi novio ni nada por el estilo. Él ha sido el primer sorprendido".

Asimismo, desveló entonces que su novio Gonzalo no tiene intención de convertirse en famoso por ser su pareja: "No tiene ningún interés. Le da absolutamente igual, lo único que queremos es ser felices". Además, ha dejado claro que es el hombre de su vida, pero no tiene pensamientos de casarse: "Estoy súper enamorada y quiero pasar con él el resto de mi vida. Ahora una boda, pues no lo hemos hablado".

Relación abierta o cerrada

Sin embargo, pese a la relativa discreción de la pareja, ambos sí han pasado por el plató de "De Viernes" ahora y no han dudado en contestar a las preguntas que se plantean en el programa de Telecinco, no pocas subidas de tono. Se han mostrado igual de enamorados y, al mismo tiempo, han querido dejar claro que mantienen una relación tradicional y monógama.

Fue el colaborador Antonio Montero quien, con su estilo habitual, soltó la perlita. "Como ya lleváis un año y al año uno empieza a aburrirse... ¿No os planteáis una relación abierta...?", expresó. Makoke y Gonzalo dejaron claro que "para nada" se aburren tras un año juntos y definieron su propia relación como "cerradísima", sin dar cabida a terceras personas en la misma. Así quedó claro en la emisión de este viernes en Telecinco.