Ha anunciado que está trabajando en un proyecto biográfico sobre su vida, un proyecto que ha generado gran controversia.

La vedette, conocida por su carácter franco, no ha dudado en compartir sus planes y ha dejado claro que el proyecto va más allá de un simple libro: "Va a formar parte de mi memoria porque parte de mi memoria es él, porque ha formado parte de mi vida, le guste o no a la familia. Ha formado parte de una historia y de unos años míos y de mi trabajo, entonces, claro que aparecerá también. Además, será en memoria a él, por supuesto que se lo merece", afirma García, añadiendo: "Mi vida va a ser una serie, más que las memorias, va a ser una serie, estoy negociándolo".

La reacción de la familia de Arévalo no se ha hecho esperar, y la respuesta de Malena García a este rechazo ha sido tajante: "Es mi vida y en mi vida cuento lo que me da la gana, para eso lo he vivido", y añade: "Que tengan miedo ellos, yo no he dicho nada que no sea verdad y, cuando uno va con la verdad por delante, no le teme a nada. Yo con ellos no me he metido nunca ni me meteré".

Así, el miedo a posibles represalias tampoco parece preocupar a la artista, quien no teme a posibles demandas.