Nagore Robles, rumbo a su nuevo destino tras separarse: "Lo único que quiero es meterme en ese avión"

Nagore Robles ha decidido poner tierra de por medio con Madrid para reencontrarse a sí misma. La colaboradora televisiva le contaba a sus seguidores la semana pasada que tenía entre manos un viaje inspirador tras una mala racha para el que debía separarse de su perro. ""El drama... Me acabo de despedir de Nash y no le veré hasta el día 29 de agosto, eso son tres semanas y media separados. Me he roto, se me hace muy duro dejarle tantos días, sé que estará bien cuidado pero ambos estamos muy unidos desde que nos conocimos", se sinceró Robles.

Con las maletas y en el aeropuerto, la colaboradora parte hacia el destino que será su hogar durante una gran parte de agosto, aunque no ha especificado cuánto tiempo estará fuera. "Es muy fuerte eh, parece maleta grande pero es mediana. Tenía que llevarme medicamentos y cosas de valor conmigo. Es muy fuerte porque he conseguido meterlo todo en una maleta mediana. Bali, allá voy. Lo único que quiero es meterme en ese avión y dormir", contaba con una sonrisa en la cara Nagore Robles, emocionada con esta aventura.

Y es que, a pesar de que sea una apasionada de viajar, esta vez lo hace sola y por una razón mayor. Así se lo contaba recientemente a sus seguidores: "Últimamente mi salud física y mental se está viendo afectada por estrés laboral, se me han juntado demasiadas cosas y he decido frenar por completo, descansar, coger fuerzas, ordenar propósitos y prioridades, para volver el septiembre sana de mente y cuerpo".

Más concretamente, Nagore se desplazará para hacer dos retiros espirituales distintos: el ayurvédico y otro de yoga y meditación.