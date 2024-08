Sale a la luz el drama veraniego de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau: "Están pagando el pato"

Tiempos turbulentos, como suelen acostumbrar, en la relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau, quienes tienen cuatro hijos en común. Desde su separación, el reparto establecido marcó que cada uno de ellos conviva con dos de sus hijos. Y eso ha conllevado una dura separación de los cuatro hermanos.

Nacho Palau ha pasado por el plató de De Viernes, en Telecinco, y no se ha mordido la lengua para contar la situación que viven sus cuatro hijos así como su relación actual con su expareja, Miguel Bosé, quien vive en México con dos de ellos.

"Mi relación con Miguel es nula", ha querido dejar claro Palau, que no ha escatimado en usar palabras gruesas para referirse a su exmarido. "¿Qué sientes cuando lo es por televisión?", le preguntaron. "La verdad... Pena, porque lo veo solo", respondió sin cortarse un pelo Nacho Palau.

El exmarido de Miguel Bosé ha afirmado no entender, para nada, las estridentes polémicas que ha protagonizado el que fuera gran estrella mundial de la música. Especialmente, las referidas a materia de salud por la pandemia del covid y su sonada postura antivacunas. "Sus polémicas son una barbaridad. Desde el principio, con el tema del covid, transmitió preocupaciones graves a mis hijos con anterioridad... No puedes hablar así, con tanta facilidad, de algo que fue muy real, que el covid existió", expresó Nacho Palau.

El ex de Miguel Bosé ya deslizó ahí que no estuvo de acuerdo en cómo abordó el asunto de la pandemia con sus hijos Miguel Bosé. Pero esa falta de acuerdo se está extendiendo para casi todo. Tal y como se desveló en el programa De Viernes, en Telecinco, no ha habido acuerdo entre los dos padres para que los cuatro hijos se reúnan y se vean durante las vacaciones veraniegas.

"Al final, son ellos los que pagan el pato", ha lamentado Nacho Palau, que describió una videollamada entre los cuatro hijos en la que se enteró de que Miguel Bosé trastocaba los planes vacacionales dificultando una reunificación veraniega familiar. Palau quiso describir así el difícil panorama que sufren los cuatro hijos, separados por el divorcio de sus progenitores, y cargar de culpa a MIguel Bosé por ello.