Saltan las chispas entre dos famosos en Telecinco y el debate se descontrola: "¡A mí me tratas con respeto!"

Los debates y programas de cotilleo en Telecinco casi nunca están exentos de polémica, piquilla y hasta momentos muy calientes. Es lo que ocurrió en el plató de De Viernes, cuando el debate se descontroló y saltaron la chispa entre dos famosos.

El protagonista fue Kiko Jiménez, que comparecía para mostrar su amor Sofía Suescun y defenderla. Su novia fue la estrella invitada al programa y Kiko venía dispuesto a no amilanarse para proteger los intereses de su pareja. Fue por eso que chocó con la colaboradora de De Viernes dispuesta a hacer de "poli mala" en las preguntas, que no es otra que Ángela Portero.

Ángela Portero ya tuvo sus más y sus menos en el momento de la entrevista a Suescun, cuando le reprochó, en cierta medida, las formas en las que se había dirigido en otro programa hacia Marta Peñate, su examiga y ahora enemiga tras el paso de ambas por Supervivientes: All Stars.

La navarra ya echó en cara en ese momento a la colaboradora de De Viernes que estuviese yendo a por ello con las preguntas. Quedaba claro desde un comienzo que Ángela Portero era la colaboradora del programa de Telecinco que más actitud agresiva y atrevida iba a tener en las preguntas.

Pero el momento más caliente llegó cuando entró en escena Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun. Ángela Portero le recordó que “Sofía conoce cómo funciona la televisión y, obviamente, que un tonteo con cualquier concursante va a generar videos”, a raíz de hablar de la polémica por losa cercamientos de Sofía a Logan o a Bosco durante el reality. Kiko Jiménez respondía a la colaboradora con duras palabras: “Pero que a ella no le hace falta, Ángela, a ver si te enteras”.

Fue ahí donde saltó la colaboradora de De Viernes: "¡A mí háblame con un poquito de respeto!”. “Angela, escúchame”, repetía el novio de Sofía Suescun. “Pero háblame con respeto, que yo de momento no te he hablado faltando al respeto. No me digas que no me entero, porque me entero perfectamente”, replicaba Ángela Portero. Momento en el cual, Kiko Jiménez trataba de matizar sus palabras para enfriar el calentón del momento tan tenso vivido en el plató de Telecinco: “Hay cosas de las que no te enteras o a lo mejor es que no has prestado atención al concurso”.