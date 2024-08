Sofía Suescun acusa a Marta Peñate de frivolizar con lo de su embarazo: las polémicas imágenes que lo demuestran

La guerra abierta entre Sofía Suescun y Marta Peñate en Supervivientes: All Stars no para de tener ecos. El final de una amistad que parecía a prueba de bombas por los conflictos surgidos en la isla del reality de Telecinco ha sido abrupto. Y no parece haver carpetazo a las desavenencias.

Máxime cuando se han seguido aireando e intensificando al término del concurso que junto a grandes estrellas de la historia de Supervivientes, y que finalmente se llevó precisamente Marta Peñate. Las dos examigas han pasado por los platós para contar sus versiones y defender sus posturas. Y en ambos casos ha habido poco espacio para el perdón.

Sofía Suescun ha sido la última, con su entrevista como invitada estrella en De Viernes. La navarra defendió su versión de lo acontecido y, aunque trató de mostrarse serena en todo momento y sin intentar utilizar palabras gruesas contra Marta Peñate, sí evidenció que no está dispuesta a dar su brazo a torcer.

Uno de los episodios más polémicos se centra en la utilización de la palabra "plena" por parte de Sofía Suescun en una discusión durante el desarrollo de Supervivientes. Marta Peñate se ofendió sobremanera diciendo que Sofía estaba haciendo mofa de su intento de ser madre, con ayuda médica, junto a Tony Spina. Sofía Suescun, por su parte, niega que se refiriese a eso. Posturas irreconciliables al respecto.

Pero, además, Sofía Suescun es quien ha recordado que la propia Marta Peñate ya ha "frivolizado" y hecho broma sobre su intento de ser madre. ¿Y qué ha pasado? Que la guerra se ha trasladado a las redes sociales, donde los muchos defensores de ambas partes se han enzarzado.

En medio de esa guerra, seguidoras de Sofía Suescun han respaldado sus palabras recuperando unas imágenes de Telecinco en las que Marta Peñate hace una parodia de su propio tratamiento para ser madre. En las mismas, se le ve entrando al plató de Sálvame en camilla y haciendo chistes respecto a su situación junto a los colaboradores del mítico programa de Telecinco.

"Esto es utilizar su 'embarazo' para hacer televisión y luego va de víctima, baby show" o "la Preñate sacando pasta y frivolizando con su no embarazo; luego pide respeto cuando no se lo tiene ni ella misma", son algunos de los comentarios de las defensoras de Sofía Suescun en redes.