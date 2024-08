Terelu Campos irrumpe en la infidelidad de Escassi con un dardo que nadie esperaba: "Lo que está de moda..."

El culebrón de Álvaro Muñoz Escassi, tras su sonada infidelidad a María José Suárez, no deja de colear. Y más en Telecinco, donde se ha librado buena parte de la guerra de versiones de la historia. Ya han pasado muchos días desde que el escándalo saltase, pero aún sigue estando en el candelero de programas de Mediaset y, sobre todo, muy presente en las mentes de colaboradores y tertulianos como Terelu Campos.

De hecho, el jinete no vive sus mejores momentos. Los problemas amorosos de Álvaro Muñoz Escassi han terminado por llevarle a pasar por los juzgados. Todo se remonta a su relación con María José Suárez, en la que, según Escassi, mantenía una relación abierta con la modelo por lo que él conoció a otra mujer que, más tarde y según su versión, le habría extorsionado. El jinete, con la intención de defender su honor y evitar males mayores, denunció a la mujer, Valeri, la transexual con la que fue infiel a María José Suárez, quien, por su parte, niega que su relación con Escassi fuese abierta.

En cuanto a Valeri, le reclama un dinero a Escassi por el tiempo pasado durante las relaciones íntimas, mientras que Escassi se niega a pagar. Un dilema que se solucionará en los juzgados mediante un "juicio rápido entre ambas partes". Antes, el jinete tendrá que recoger pruebas para entregárselas a la jueza. "La jueza ha dicho que hay una semana para que Escassi reúna las pruebas que no tenía para demostrar el supuesto delito de extorsión por parte de Valeri", explicó Omar Suárez en TardeAR.

Entretanto, tanto Escassi como María José Suárez pasaron por De Viernes en Telecinco. Y contaron sus versiones contrapuestas y claramente incompatible. Fue ahí donde Escassi asumió que había mantenido relaciones con Valeri, pero que estaban dentro de un contexto de relación abierta con María José Suárez.

Sin embargo, la miss España dejó claro que ella en ningún momento supo que se trataba de una relación abierta y narró cómo se enteró de la traición del jinete con la mujer transexual. La propia Valeri le confirmó sus sospechas de infidelidad e incluso le narró detalles de lo que hizo con el jinete.

Y precisamente en De Viernes fue donde Terelu Campos soltó ayer una pullita contra Álvaro Muñoz Escassi en un momento que sorprendió a todos, pues no se estaba abordando el asunto en el programa de Telecinco. Fue cuando estaban Makoke y su novio Gonzalo siendo entrevistados por los colaboradores, y uno de ellos habló del asunto de las relaciones abiertas preguntando a los invitados si no se lo planteaban. Otro colaborador aseguró que eso "está de moda" y fue ahí donde entró Terelu Campos para, sin nombrarle, mandar un dardo envenenado a Escassi: "Lo que está de moda es el que uno piense que la tiene (una relación abierta) y otro no". Evidentemente, hubo risas de complicidad en el plató, incluidas las de la propia Terelu, orgullosa de su ocurrencia en mención velada a la infidelidad de Escassi a María José Suárez.