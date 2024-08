El inesperado colaborador que se suma a Fiesta y que no gustará nada a las Campos: "Puede decir prácticamente lo que quiera"

Las Campos tienen cada semana un nuevo frente abierto. Las mediáticas hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego no dejan de dar que hablar muy a su pesar. Desde que se conociera la noticia de que Alejandra Rubio, hija de Terelu, estaba embarazada y de que hace unos días se filtrase el sexo del bebé, la familia no parece conseguir la ansiada paz que tanto desean.

En los últimos días, se ha descubierto que José María Almoguera parece haber encontrado de nuevo la ilusión en brazos de una joven cuya identidad aún no ha trascendido y que ha puesto en el punto de mira de nuevo a su tía y a su sobrina y ahora, se cierne una nueva tormenta para el clan al desvelarse hace unas horas quién se sumaría al equipo de coaboradores de Fiesta. Un viejo conocido para ambas con el que no acabaron en buenos términos a pesar de haber sido parte de sus vidas durante años y una de las personas de confianza de María Teresa Campos.

Se trata ni más ni menos que de Gustavo Guillermo, el conocido Chófer de la famosa presentadora y que a partir de ahora, tendrá una silla en plató cada fin de semana.

Ante su debut, Gustavo no podía disimular su nerviosismo, sin embargo lo que aún no se sabe es cómo habrá sentado esta noticia a las Campos.

Nuevo colaborador

El que fuera mano derecha de María Teresa Campos se ha convertido en colaborador de 'Fiesta'. Gustavo Guillermo se suma al equipo del fin de semana y lo hace muy ilusionado por la nueva oportunidad. Gustavo, cuya relación con las Campos no atraviesa por su mejor momento, quiere dejar a un lado los conflictos y ser uno más en el programa de los sábados y domingos.

Aunque María Teresa Campos había hablado en varias ocasiones de su chófer, alguien que para ella era prácticamente como un hijo, no fue hasta 2023 cuando saltó a la fama tras convertirse en uno de los concursantes confirmados de 'GH VIP 8'. La noticia de su participación en el reality no gustó demasiado a las hermanas Campos, que vieron en la decisión de Gustavo una poco acertada manera de homenajear a la recientemente fallecida María Teresa Campos.

Y es que Gustavo Guillermo entró en la casa de Guadalix explicándole a todo el mundo que María Teresa Campos le animaba a "aceptar nuevas oportunidades". Hasta ese momento Gustavo siempre había permanecido en un discreto segundo plano, pero tras su salto a la televisión se convirtió en una de las caras conocidas de los programas de la cadena. Y es el turno de 'Fiesta':

"Estoy contento y feliz por estar aquí con vosotros. Estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto. He de decir que esto estaba ya hablado desde hace tiempo, no tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días", explicaba Gustavo refiriéndose a la reciente entrevista de Terelu.

Gustavo Guillermo se ha estrenado en el programa precisamente comentando la polémica entrevista de Tereu Campos en una revista y por la que se ha ganado innumerables críticas. Terelu se refería a su madre en unos términos que Gustavo ha considerado desacertados:

"Es su hija y puede decir prácticamente lo que quiera, pero a mí no me gusta esa expresión que ha utilizado para referirse a María Teresa, diciendo que al final estaba ya casi cadavérica. Creo que a una madre hay que recordarla de otra manera, o al menos hablar de ella de otra forma".