Isabel Pantoja de marcha atrás en la venta de su casa: "La están reformando"

En 2015, los fuertes problemas económicos obligaron a Isabel Pantoja a tener que vender su casa de La Moraleja (Madrid). Nueve años después y con la ayuda de asesores económicos, La Tonadillera está logrando salir del pozo en el que estaba, axfisiada por deudas y problemas con Hacienda. Es por eso que, uno de sus últimos movimientos le han llevado de vuelta a su hogar en Madrid.

La artista quiere recuperar la casa y habría preguntado el precio de mercado actual. Sin embargo, como ha podido saber 'Fiesta', Pantoja se ha encontrado con la negativa de los actuales dueños. "Ella ha intentado recuperar el chalet, ha mandado a unas cuantas personas a informarse sobre las condiciones de la casa, pero le han dicho que no, que la casa no se vende. Pertenece a un importante empresario del sector de la telefonía de nuestro país y no quiere deshacerse de la casa, de hecho ahora la están reformando".

Más de 1.000 metros cuadrados edificados, en una finca de 2.900 metros cuadrados, es el chalet que Pantoja estaría dispuesta a recuperar. En los años 90, en plena cresta musical y económica, La Tonadillera se lanzó a comprar este inmueble que tuvo que "malvender" una década después. Pantoja también está involucrada en las últimas semanas en recuperar la mitad de Cantora, propiedad de su hijo Kiko Rivera, con la intención de venderla.

Nueva vida

Hace tiempo salía a la luz que Isabel Pantoja daba luz verde a la venta de Cantora, la cantante decidía poner en venta la vivienda por un precio de 15 millones, algo que no consiguió, por lo que tuvo que bajar el precio hasta los 7.5 millones, según informaba 'Así es la vida'.

Ahora, meses después de la polémica noticia, 'Fiesta' ha seguido muy de cerca los pasos de la cantante y ha descubierto, en exclusiva, qué zonas de Madrid estaría mirando Isabel Pantoja para mudarse en caso de conseguir vender la casa que tanto le está costando.

Según da a conocer el reportero del programa, tras su último concierto, Isabel Pantoja no vuelve a Cantora, si no que ha tomado una drástica decisión, viajar a Madrid para visitar la posible casa que se comprará para cambiar así su vida tras la venta de su actual domicilio.

''No conocemos exactamente cuál es la ubicación, pero sí tres posibles ubicaciones de zonas que llevan tanteando desde hace meses. La primera Fuente del Fresno, luego el barrio de Santo Domingo y La Moraleja. Son lugares muy adecuados para Isabel Pantoja, que es muy celosa de su intimidad'', da a conocer el reportero del programa.

Y Almudena del Pozo explica los motivos de la decisión: ''Busca sanear su economía y decir adiós a la deuda que tiene con Hacienda. Se ha dicho que se le había ofrecido un dinero al otro heredero de Cantora que todavía no ha dado una respuesta. En ese plan está también vender la casa de Sevilla donde está viviendo Junco con su hermano. Este movimiento encaja perfectamente en esa limpieza de todo lo que implica la marca de Isabel Pantoja y empezar de otra manera''.