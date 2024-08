Jorge Pérez desvela la inesperada secuela que le ha dejado su paso por Supervivientes: "Tengo ansiedad"

Jorge Pérez ya sabe lo que es ganar uno de los realities más extremos de la televisión. Hace años, el exguardia Civil se alzaba con la victoria en el programa de Telecinco. Sin embargo, en su regreso a Honduras como consursante de la versión All stars no ha corrido la misma suerte y ha vuelto a casa de vacío, al ser Marta Peñate la que se llevaba el gato al agua y se convertía en flamante ganadora.

Ya en casa, el colaborador de televisión ha querido compartir con sus seguidores los detalles de su vuelta a España, entre ellos, las secuelas que arrastra de su experiencia en los cayos cochinos.

Con una foto, el televisivo contaba en Instagram que ha sufrido un mal común a todos los que pasan por Honduras, el temido efecto rebote.

Secuelas tras el reality

Aunque soñaba con revalidar su título de ganador, Jorge Pérez se conformaba con el cuarto puesto de 'Supervivientes: All Stars' tras perder el duelo contra Marta Peñate a las puertas de la final. "Me hubiese gustado subir al podium, pero no me puedo quejar. Hago un balance muy positivo de mi concurso, ha sido una superación en toda regla", reconocía hace solo unos días.

Apasionado del deporte y de la vida sana, Jorge llegaba a los Cayos Cochinos en una gran versión física y con un peso de 91 kilos, pero los músculos no tardaban en disminuir con la falta de comida. Tras 38 días muy duros en los que tuvieron que sobrevivir a la intemperie sin ni siquiera dotación de alimentos, el ex Guardia Civil revelaba que había perdido ocho kilos.

Pues bien, solo lleva unos días de vuelta en España y Jorge Pérez ya ha sido víctima del temido efecto rebote. El colaborador de televisión ha reaparecido en redes sociales para contar cómo se encuentra y presumir de su nuevo y escultural cuerpo bronceado sin ropa interior en el baño de su casa. "'Mini' efecto rebote", escribe Jorge al confesar que en menos de una semana ha recuperado cuatro kilos. "Apenas tengo ansiedad con la comida pero no me privo de nada", explicaba a sus seguidores.