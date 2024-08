Los negocios millonarios de Aitana

A medida que consolida su estatus como una de las artistas más escuchadas de España, la joven también incursiona con éxito en el mundo empresarial, de la mano de su padre, Cosme Ocaña.

Triunfo en la Música y la Expansión Internacional

La carrera musical de Aitana no deja de sumar hitos. Recientemente, ha demostrado su alcance internacional con colaboraciones como la que lanzó con el cantante británico Sam Smith, interpretando juntos una nueva versión del éxito Like I Can. Esta colaboración es solo una de las muchas que ha realizado, consolidando su presencia en mercados internacionales. Su participación en eventos destacados, como el Festival de Sanremo y apariciones en Los Ángeles, refuerzan su perfil global.

El Salto al Mundo Empresarial

Pero Aitana no solo se dedica a la música. En septiembre de 2023, junto a su padre, se lanzó al mundo empresarial con la creación de Mani 777 SL. Esta sociedad, cuyo domicilio fiscal está en Hospitalet de Llobregat, está dedicada a la producción y distribución audiovisual y fonográfica, así como a la representación y asesoramiento de artistas. Con un capital inicial de 3.000 euros, esta empresa marca el inicio de una nueva faceta en la carrera de Aitana, quien está decidida a expandir su influencia más allá de la música.

Primeros Pasos: Sop y Oli SL

El debut empresarial de Aitana se remonta a 2020, cuando fundó Sop y Oli SL, en honor a sus perros Sopa y Oliva. Esta empresa, dedicada a la promoción inmobiliaria, comenzó con un capital inicial de casi 700.000 euros. Aunque no ha registrado propiedades a nombre de la sociedad, sí estuvo involucrada en la venta de la casa que Aitana poseía en Madrid. Desde enero de 2024, la sede de la empresa se trasladó de Madrid a Barcelona, consolidando su vínculo con Cataluña.

Diversificación de Ingresos

Además de sus sociedades, Aitana ha explorado diversas fuentes de ingresos. Desde la creación de su propio perfume hasta la publicación de su libro de ilustraciones La tinta de mis ojos, la artista ha sabido diversificar su marca personal. También ha colaborado con diversas marcas, como en el caso del lanzamiento de su propia muñeca Nancy o la creación de un menú especial en una cadena de comida rápida.

Un Futuro Brillante

Aitana sigue demostrando que su talento va más allá de la música. Con un pie en el escenario y otro en el mundo empresarial, su futuro parece tan brillante como sus últimos éxitos. Mientras continúa conquistando nuevos mercados y expandiendo su influencia, tanto en la música como en los negocios, Aitana se consolida como una de las figuras más prominentes y versátiles de su generación.