Preocupación sobre el estado de salud de Adara Molinero: "No se lo contaba a nadie"

Adara Molinero fue una de las grandes decepciones de la edición de Supervivientes 'All Stars'. La finalista en Supervivietes 2023 a penas pudo aguantar algo más que una semana antes de ser expulsada por la audiencia. Sus problemas de salud, unido a un malestar por no afrontar la aventura con las ganas que esperaba hicieron que su concurso acabase mucho antes de lo que se suponía.

Ahora, Adara se ha enfrentado a otro gran reto. La madrileña ha compartido una problemática que lleva teniendo desde hace años y que no se atrevía a compartir ni con su círculo más cercano. Superado este inconveniente de salud, ha confesado ahora de forma pública que es lo que le pasaba. "Desde que tuve a Martín, hace 5 años, he tenido pérdidas de orina. Cuando me reía o estornudaba, se me escapaba, estuviera donde estuviera".

Sin embargo, la excouncursante de Supervivientes 'All Stars', ha señalado que estos problemas son cosa del pasado. "Así estuve hasta que empecé a entrenar con Álex", señalando que el apoyo de su nueva pareja ha sido clave para superarlo. "Pensaba que era algo que me iba a costar muchísimo y que iba a estar con eso de por vida. No se lo contaba a nadie, creo que al final se lo acabé contando a mi madre y a mi fisio, ni siquiera a Álex".

Pese a que le ha costado, ha querido compartir su propia experiencia para que, otras personas que también han pasado por lo mismo, o están padeciendo este problema, sepan que es algo que tiene cura y que con la ayuda adecuada se puede superar.

Relación de futuro

Rodri Fuertes y Marta Castro han comunicado una feliz noticia que ha dejado a sus seguidores sin palabras. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y la influencer han dado el paso más importante de su relación tras un año de relación. El que fuera novio de Adara Molinero y la exmujer de Fonsi Nieto han explicado que este era el motivo de su extraña desaparición en redes sociales.

La noticia la han dado con una publicación conjunta a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Lo han hecho con un vídeo en el que se les ve como dos adolescentes, felices y muy enamorados. Y no es para menos, pues Rodri Fuertes y Marta Castro han compartido por fin públicamente este momento tan emocionante que, hasta hace unos minutos, era su secreto mejor guardado.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y la que fuera participante de 'GH VIP' en su última edición se han comprado una casa. Y esa era la razón por la que no estaban actualizando sus redes sociales tanto como siempre han tenido acostumbrados a sus seguidores. "El motivo de nuestra desaparición", han explicado conjuntamente a sus incondicionales. Una publicación en la que Rodri Fuertes y Marta Castro han abierto las puertas de su nueva vivienda.

Una casa luminosa, con suelo de piedra, que será su nidito de amor y donde construirán esa vida en común con la que tanto han soñado. Una feliz noticia que tiene muy emocionados a Rodri Fuertes y a Marta Castro, pero también a sus seguidores y amigos. Laura Matamoros, íntima de la influencer, ha comentado en la publicación con varios corazones. También Iván González, que les ha animado a ir "ahora a por lo siguiente", intuyendo que se refiere a la boda o, quién sabe, a un hijo juntos.