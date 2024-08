El sorprendente cambio físico de Rafa Mora: "Quien me iba a decir...".

Rafa Mora se ha mantenido alejado de los focos durante varios meses. Desde la cancelación de Sálvame sus apariciones han sido esporádicas, estando alejado de las cámaras de televisión. Donde se ha mantenido más activo es en redes sociales, siendo muy cercano con sus seguidores y compartiendo su día a día.

En una de sus últimas publicaciones, el valenciano sorprendió con su cambio físico. Todo el mundo le recuerda como un joven, musculado y con gran presencia, pero parece que el paso de los años le ha ido cambiando de idea. Con una foto apuntando a una báscula, Rafa Mora ha señalado el trabajo que lleva tiempo haciendo y cómo se están notando los resultados.

Siempre en ayunas. Quién me iba a decir que iba a pesar lo mismo que cuando volví después de 68 días en Supervivientes", afirmaba junto a la foto, en la que se veía que su peso está en 77,65 kilos. Un cambio con el que se siente a gusto y que le ayuda a mantenerse sano y bien consigo mismo.

Rafa Mora se aleja de la televisión

Uno de los que ha permanecido fuera de la pequeña pantalla es Rafa Mora. Quien fuera durante muchos años colaborador de las tardes en Telecinco ha optado por alejarse por completo de la televisión y dar un giro radical a su vida.

Según informó 'El Español', tiene la intención de convertirse en policía local en Alcobendas. Rafa Mora superó la primera fase para optar a una de las 11 plazas ofrecidas por el ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Para llegar hasta ese punto, el valenciano se preparó para el examen de policía local asistiendo a clases en una academia. Aún no se sabe si ha conseguido una plaza, pero mientras tanto, continúa recibiendo ingresos de las inversiones que realizó durante su etapa en televisión.

En sus redes sociales, Mora muestra sus rutinas en el gimnasio y cómo vive la vida tras la desaparición de Sálvame. En su cuenta de Instagram acumula más de 600.000 seguidores, una cifra más alta que la de muchas influencers que aseguran dedicarse solo a su día a día en redes sociales.

En el podcast "Tengo un plan", Rafa Mora ha hablado de comer a la vida en la televisión. "En el Deluxe ganaba 26.000 euros en 1 hora. Y dinero que entra fácil, fácil se va", confesaba. Una conversación en la que también ha hablado de que su sueño era quitar a su madre, que se dedica a la limpieza, de poder trabajar. "Al final la gente se cree que todo ha sido fácil. Sí ha habido fiestas, mujeres, coches... Me he tirado muchos días fuera de casa, muchos kilómetros. En Nochebuena o Nochevieja no estaba y mi madre cumple años en Nochebuena, trabajando.