Álvaro Morata acaba con las especulaciones y desvela el verdadero motivo de su separación de Alice Campello: "Incomprensiones que desgastan las cosas"

Álvaro Morata ha protagonizado el bombazo de la semana. Hace solo unos minutos, el delantero de la Selección española de fútbol, reciente campeona de Europa, sorprendía a todos con un story en el que comunicaba el final de su matrimonio con su mujer y madre de sus 4 hijos Alice Campello.

El futbolista ha querido así evitar las especulaciones sobre su relación y zanjar los rumores que empezarían a circular cuestionando su matrimonio. "Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo". Es como empieza el texto compartido en Instagram en el que el ex del Altético de Madrid confirmaba la ruptura con la influencer, con la que ha mantenido una relación de 9 años, 7 de matrimonio y 4 hijos en común.

Según las palabras del delantero, nada tiene que ver el fin de la relación con las supuestas infidelidades por parte de este, sino con "muchas incompresiones continuas que, poco a poco, desgastan la relación", indicaba el futbolista.

Verdaderos motivos

Sin palabras. Así se ha quedado el panorama mediático este lunes cuando, pasadas las 9:00 horas, Álvaro Morata ha anunciado con un escueto comunicado su separación de Alice Campello, confirmando así los rumores de ruptura que han perseguido a la pareja en los últimos días.

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo" comienza el mensaje que el futbolista ha compartido en sus historias de Instagram. "Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía" ha añadido, revelando que no ha sido fácil tomar la decisión tras 9 años de amor, 7 de matrimonio y 4 niños en común.

Además, Morata ha querido desmentir las especulaciones acerca de posibles infidelidades, dejando claro que "no ha habido en ningún momento faltas de respeto. No inventen historias por un minuto de protagonismo". La razón de su separación, como ha desvelado, no han sido las deslealtades por su parte como se ha rumoreado, sino "solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas"

Un mensaje que el futbolista, que acaba de abandonar el Atlético de Madrid para fichar por el Milán, ha finalizado dedicando unas palabras a su hasta ahora mujer: "Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje".

Una noticia del todo sorprendente, puesto que hace tan solo unas horas la modelo y empresaria italiana salía al paso de los rumores que han circulado en redes sociales y negaba, muy molesta, su ruptura con Álvaro después de haber eliminado sus imágenes juntos de sus respectivos perfiles. "Estoy asombrada por la cantidad de mentiras que están diciendo. Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto, y yo tampoco. Si hay una certeza que tengo en la vida es del respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis NADA que las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea. Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos* me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que les gusta pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", respondía a un seguidor en Instagram.

Una ruptura de la que por el momento se desconocen más detalles pero que ha causado un gran impacto, puesto que hace pocos días se veía a la pareja, tan enamorada como el primer día, disfrutando de un paseo con sus hijos por las calles de Madrid antes de abandonar España para comenzar una nueva vida en Milán tras el fichaje del delantero por el equipo italiano.