Carmen Borrego denuncia la situación de su nieto y lanza una contundente amenaza: "Me cojo el helicóptero de ‘Supervivientes para ir a verlo"

Carmen Borrego sigue luchando para recuperar la relación con su hijo José María Almoguera. Después de que este dinamitase la relación con su madre a golpe de exclusiva y de paso anunciase su separación de Paola Olmedo, nada ha vuelto a ser igual en el clan Campos.

Madre e hijo están más que distanciados y por el momento no parece que la situación se vaya a reconducir. Sin embargo, Borrego no decae y sigue en su intento por recuperar a su hijo.

En Vamos a ver, programa en el que colabora, la hermana de Terelu Campos ha lanzado ahora un sonado mensaje en el que reclama recuperar la relación con su nieto, al que tampoco puede ver tras el distanciamiento con su hijo.

"Me cojo el helicóptero de ‘Supervivientes para ir a verlo”, decía la televisiva en pleno huracán mediático.

Distanciamiento

Carmen Borrego se ha hartado. Cansada de las constantes visitas de Edmundo Arrocet a los platós de televisión, la hija de María Teresa Campos decidía lanzar a la audiencia ‘El Bor-reto’ como un movimiento de apoyo a su madre.

Un gesto que ya ha tenido múltiples reacciones. Una de ellas, la de José María Almoguera, hijo de nuestra colaboradora y nieto de la que fue la reina de las mañanas, que no dudó en decir que se unía a dicho reto: “Por mi abuela, siempre”.

“A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida”, empezaba diciendo la colaboradora, dejando claro el importante papel que tuvo María Teresa Campos en la vida de su nieto.

Al escuchar esas palabras de su retoño, la concursante de ‘Supervivientes 2024’ no ha dudado en lanzarle un mensaje muy contundente. Unas reivindicativas palabras con las que le pedía ejercer de su derecho de ser abuela.

El mensaje de Carmen Borrego

“Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo”, le decía a José María Almoguera.

Unas palabras que continuaba diciendo: “Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela”, añadía.

Nada más terminar esa frase, Carmen Borrego ha asegurado que no ha tomado medidas legales para ver a su nieto: “Las cosas se tienen que hacer desde el amor, el cariño y el respeto. Ese niño se merece a su abuela”, apuntaba.

En cuanto a si acudiría a ver a su nieto si recibiera una llamada de Paola Olmedo, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ aseguraba: “Me cojo el helicóptero de ‘Supervivientes para ir a verlo”, declaraba.