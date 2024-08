Cristina Tárrega se despide de 'La vida sin filtros' a la fuerza y lanza un dardo a Mediaset: "Hasta aquí..."

Cristina Tárrega ha tenido que despedirse de 'La vida sin filtros'. La presentadora ha lamentado el final del programa y ha querido dedicar unas palabras para Mediaset, inconforme con la decisión de la empresa.

Los datos de audiencia no han sido los mejores. Telecinco está pasando un mal momento en cuanto a audiencia se refiere y aunque 'La vida sin filtros' no sea de las más bajas, ha tenido que decir adiós a la programación del canal de Mediaset.

Tárrega quiso despedirse de manera emotiva del programa: "Hasta aquí en el final de esta segunda temporada de ‘La vida sin filtros’. Queremos agradecer a todos los invitados que generosamente nos han hecho testigos de sus historias". "Quiero agradecer a este equipo de redactores, directores, producción ejecutiva, a los técnicos y a la realización, guionistas… Como digo siempre, la tele funciona gracias a lo que están detrás de las cámaras. Ellos son los que nos hacen brillar", añadió emocionada.

Quiso agradecer también el calor del público y mandar un mensaje a modo de dardo a Mediaset: "Gracias a todo el público y, sobre todo, quiero pedirle a mi Ángel de la Guarda que tengo muchos casos y muchas personas a las que echarle un cable aún y creo que yo he venido para hacer estas cosas, para hacer feliz a la gente y para disfrutar". Una manera de solicitar la renovación para una tercera temporada bastante directa.

No es el primer dardo de Tárrega

Cristina Tárrega soltó unas palabras que muchos han considerado una 'burla' al programa 'Sálvame', en el que colaboró muchos años: "Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño".

Tras emitirse el primer Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame que se emite a través de las plataformas de streaming, se ha cobrado su primera víctima. Se trata de Cristina Tárrega, quien habría llamado a dos de los colaboradores de Ni que fuéramos para ofrecerles trabajo en su nuevo programa La vida sin filtros.