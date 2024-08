Fani Carbajo acude a urgencias embarazada de ocho meses y comparte su diagnóstico: "Puede haber complicaciones"

Fani Carbajo está a punto de dar a luz. Con los 8 meses de embarazo, el nacimiento de Victoria es inminente. Victoria se sumará a la familia y hará a Emilio hermano mayor, su hijo adolescente de 16 años que está impaciente por ver a su hermanita en los brazos de su madre.

Sin embargo, Carbajo ha tenido que acudir a urgencias y ha avisado a sus seguidores por la red social de Instagram: "Estamos en urgencias. Ya sabéis cómo soy de miedosa y de hipocondríaca, por eso estoy ahora mismo con el móvil jugando con vosotros para estar entretenida hasta que me toque". Así hacía saltar las alarmas de sus followers.

Los seguidores llenaron el buzón de la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' de mensajes de cariño y aliento.

Poco después, tras ser intervenida por los médicos, Fani compartió públicamente su diagnóstico médico y la última hora del estado de salud de su hija Victoria: "Ya estamos en casa. No estoy de parto, pero sí que tengo que decir que tengo unos pinchazos aquí debajo brutales. Encima Victoria está que no para de moverse. Pero he ido al hospital porque llevo unos días que no me encuentro muy bien y lo que tengo es infección, como al principio del embarazo... pero me ha dicho la doctora que es muy normal, sobre todo en la recta final".

Carbajo tendrá que someterse a tratamiento para este último mes antes del parto: "Me ha mandado un tratamiento... porque claro, no es lo mismo estar embarazada que no, porque puede haber complicaciones, pero bueno, de momento todo bien. La bebé está bien, yo también, así que voy a descansar porque estoy agotada".

Un embarazo complicado

Fani Carbajo está embarazada de su segundo hijo. La exconcursante de la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones' anunciaba hace unos meses que sería madre por segunda vez junto a su nuevo novio. Una feliz noticia que la joven compartía a través de sus redes sociales y de su canal de MTMAD.

Sus seguidores viven minuto a minuto el estado de buena esperanza de la influencer, que tras revelar el sexo del bebé que espera, una niña, ha vuelto a compartir un alarmante dato sobre su embarazo que ha preocupado a su legión de fans. Al parecer, la joven habría recibido un diagnóstico que podría hacer peligrar la salud de su bebé.

Fani Carbajo se abre como nunca antes en su canal de mtmad. Después de hablar sobre lo mal que está llevando la recta final de su embarazo, la exconcursante de 'Supervivientes' se sienta frente a la cámara con papel y boli en mano para dejar por escrito unas lacrimógenas palabras dirigidas a Victoria. La influencer rompe a llorar al escribir una desgarradora carta a su hija antes de dar a luz, en la cual cuenta su dura historia familiar y le promete a su niña que jamás soltará su mano.