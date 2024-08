La influencer Fani Carbajo ha tenido que acudir a urgencias y se ha sincerado sobre su estado de salud.

"Ya estamos en casa, no estoy de parto, pero sí que tengo que decir que tengo unos pinchazos brutales. Victoria está que no para de moverse", afirma en un video la influencer.

Así ha tranquilizado a sus seguidores y ha expresado que todo está bien: "He ido al hospital porque llevaba unos días que no me encontraba muy bien, y lo que tengo es una infección. Me han mandado un tratamiento y ya está", afirma tranquila, añadiendo: "De momento, todo está bien, la bebé está bien y yo también".

A la vez, ha mostrado su barriga a pocas semanas de dar a luz, y es que Fani ya ha empezado la cuenta atrás para convertirse en mamá por segunda vez, esta vez con su pareja Fran Benito, que la acompaña en todo momento y de quien está profundamente enamorada.