Fani Carbajo, de nuevo en urgencias a punto de dar a luz: su preocupante diagnóstico

Fani Carbajo está embarazada de su segundo hijo, una niña que está a punto de nacer y que se llamará Victoria en honor a su abuela. Antes de que la pequeña venga al mundo, la influencer ultima los detalles para darle la bienvenida y entre esos detalles destaca una sentida carta que la exconcursante de La isla de las tentacioes le ha dedicado.

Una misiva en la que le promete a su hija que "estaré contigo siempre y lucharé para que crezcas en un entorno feliz y lleno de risas y amor", contaba la influencer.

En el video en el que compartía este momento, se veía a na Fani rota, emocionada al leer estas emoticas palabras y es que en varias ocasiones, la influencer ha declarado que su infancia fue dura, algo por lo que no quiere que pase su pequeña.

Ahora, la influencer ha vuelto a ser noticia, esta vez por las complicaciones que parec estar sufriendo en la recta final de su embarazo.

A través de Instagram, la joven compartía con sus seguidores su diagnóstico, una infección sobre la que ha querido tranquilizar a sus followers diciendo que "es algo habitual en los últimos meses de embarazo", decía la madrileña.

Fani en urgencias

Poco después, tras pasar consulta de urgencias, Fani Carbajo ha compartido públicamente su diagnóstico médico y la última hora sobre su estado de salud y el de su hija Victoria, a la que dará a luz en los próximos días. "Ya estamos en casa. No estoy de parto, pero sí que tengo que decir que tengo unos pinchazos aquí debajo brutales. Encima Victoria está que no para de moverse. Pero he ido al hospital porque llevo unos días que no me encuentro muy bien y lo que tengo es infección, como al principio del embarazo...pero me ha dicho la doctora que es muy normal, sobre todo en la recta final", ha expresado.

Ahora, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes', embarazada de 8 meses, tendrá que someterse a un tratamiento para solucionar este problema de salud a pocos días de dar a luz. "Me ha mandado un tratamiento... porque claro, no es lo mismo estar embarazada que no, porque pueden haber complicaciones, pero bueno, de momento todo bien. La bebé está bien, yo también, así que voy a descansar porque estoy agotada", ha señalado Fani Carbajo en sus redes, donde ha compartido su diagnóstico médico tras su visita a urgencias.