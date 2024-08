La gran amenaza en Telecinco que se cierne sobre Terelu y Carmen Borrego: "Tengo cosas sobre ellas..."

Nadie duda hoy en día que la vida y obra de Las Campos, Terelu y Carmen Borrego, es parte más que central de los platós y programas de Telecinco, en los que ellas mismas colaboran. Las hijas de María Teresa Campos suscitan gran interés y, como no, se han acostumbrado a vivir en medio de una exposición constante y de una polémica más que frecuente.

En los últimos tiempos mucho se está hablando, igualmente, de los hijos de ambas. Por un lado, el embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu, fruto de su relación con Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores. Horas y horas de programa se han rellenado con este tema.

Por el otro, la también paternidad del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, junto a su pareja, Paola Olmedo. En este caso, la cosa está que arde y el mundo del cotilleo se está alimentando de la gran crisis que madre e hijo están atravesando tras la decisión de Carmen Borrego de acudir a la revista "Lecturas" a dar una exclusiva anunciando que iba a ser abuela.

Este último asunto está avanzando sin visos de solución por ahora tras quedar claro que detrás hay un problema de dinero: Carmen Borrego asegura que pagó a su hijo una cantidad tras cobrar la exclusiva y José María Almoguera y Paola Olmedo niegan rotundamente que hayan percibido un solo euro. Las espadas están en todo lo alto y así se está dejando de manifiesto en revistas y programas de cotilleo.

Pero, entre medias, a Terelu Campos y Carmen Borrego les ha salido un enemigo duro de pelar en Telecinco. Un enemigo que, lejos de esconder la patita, la está asomando para mostrarse como una gran amenaza para Las Campos.

Se trata de Gustavo Guillermo, quien fuera chófer de María Teresa Campos. Su estreno como colaborador del programa de Telecinco "Fiesta" no sentó nada bien en el clan Campos. Hay una guerra abierta entre las hermanas y Gustavo en el que ambas partes hablan muy mal de la contraria. Hasta tal punto que el ahora colaborador de Telecinco tiene bloqueada a Carmen Borrego en su móvil.

Y es en esta situación que Gustavo Guillermo no retrocede sino que lanza una advertencia en Telecinco: “Yo bloqueo a Carmen porque ella actúa de una manera que no me gusta. Voy a 'Gran Hermano VIP' y al salir veo que no he tenido ningún apoyo de ellas, todo lo contrario. Igual que ellas dicen que tienen cosas sobre mí, yo también tengo sobre ellas”.