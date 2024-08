Gustavo Guillermo responde a los ataques de Las Campos y explica el bloqueo a Carmen Borrego: "No quiero saber nada"

La semana pasada, Gustavo Guillermo se estrenó como colaborador de 'Fiesta'. En el debate, opinó sobre las palabras que Las Campos le habían dedicado en 'De Viernes'.

Además de esto, ha respondido a Carmen Borrego y ha querido dar la explicación de por qué acabó bloqueando el número de teléfono de Borrego. "No enguarres mi vida familiar porque yo no hablo de ti. Todos podríamos hablar de todo, presuntamente de cosas que haya contado mi madre. Decir que yo no me he ocupado de mi madre es una maldad", le dijo Borrego a Gustavo días atrás.

Gustavo contestó a Borrego: "Yo también estoy dolido con ellas. Carmen dice que no dice cosas sobre mí, pero tengo amigos que me dicen que, a la espalda, dice cosas sobre mí. Que cuente lo que quiera contar".

Así, se defendía de las acusaciones de Las Campos: "Yo nunca he dicho ‘voy a contar esto de vosotras’, como dijo Terelu en ‘¡De viernes!’. Hizo una entrevista con su acento andaluz y al final del programa sacó toda la artillería contra mí ¿lo veis normal?".

Terelu Campos ha querido responder de manera dura a las palabras de Gustavo: "Desde luego, para mí, querer a una madre, como él ha calificado a la mía, porque, desde luego, mía sí que era, si él considera que querer a una madre es hacer eso con unas hijas, pues yo tengo un concepto diferente de lo que es querer. A ver si tenías cojones de decirlo cuando mi madre estaba viva. Decir eso de mi hermana, cuando has vivido el horror en primera persona, el sufrimiento de esa a la que llamas madre..., ya se han cruzado unos límites que me parece que hay que pararlos y se intentará parar como se tenga que hacer".

Nuevo colaborador de 'Fiesta'

Las declaraciones de Gustavo Guillermo el pasado viernes en 'TardeAR' sobre Carmen Borrego han supuesto un antes y un después en su relación. Tras tomarse algo juntos, el chófer de María Teresa Campos revelaba que la colaboradora estaba "dolida" con su hijo. Algo que ella no dudaba en desmentir en directo, enviando un mensaje a otra de las tertulianas del programa para dejar claro que no le había dicho que estuviese "dolida" sino "serena".

El que fuera mano derecha de María Teresa Campos se ha convertido en colaborador de 'Fiesta'. Gustavo Guillermo se suma al equipo del fin de semana y lo hace muy ilusionado por la nueva oportunidad. Gustavo, cuya relación con las Campos no atraviesa por su mejor momento, quiere dejar a un lado los conflictos y ser uno más en el programa de los sábados y domingos.