Jorge Pérez estalla y critica fuertemente a Supervivientes: "Hay una realidad"

Después de varias semanas desde el final de Supervivientes All Stars han sido varios los concursantes que han salido a contar su experiencia en el concurso. Con más o menos críticas, el reality ha contentado a la audiencia, aunque se mantenga la polémica por la votación final. En los diversos debates que se realizaron posteriormente, varios concursantes han dejado clara su opinión, pero ha sido en redes sociales donde se han mostrado más críticos.

El último en hacer declaraciones ha sido Jorge Pérez, que no pudo ganar pero logró un buen resultado. "No quiero hacer una crítica, pero sí hay una realidad", empezó diciendo en sus historias, donde dejó a sus seguidores que le hiciesen preguntas. La mayor polémica se vivió en las pruebas, donde el ex guardia civil parecía partir con ventaja respecto a sus rivales. Sin embargo, se vió superado en varias ocasiones.

"Una persona que pesa como yo, que pesa 100 kilos... al final la gravedad hace su trabajo", expresó, dejando claro que se peso, superior al de otros compañeros, le jugaba una mala pasada en la mayoría de pruebas. También dejó claro que "se pasa mucha hambre", pese a que siempre están los rumores que, detrás de las cámaras les dan comida. Otra de las cuestiones que destacó es que "la noche es como otro día", ya que se tenían que pasar horas delante del fuego para que no se apagase o soportar lluvias que no les dejaban dormir.

Jorge Pérez y las secuelas de 'Supervivientes'

Jorge Pérez ha abierto su corazón en Supervivientes y ha dado a conocer su lado más íntimo y desconocido. Guardia Civil, fama, Alicia, familia y 'Supervivientes' eran los escalones por los que iba a ir pasando en el ‘puente de las emociones'.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordaba el momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

Aunque soñaba con revalidar su título de ganador, Jorge Pérez se conformaba con el cuarto puesto de 'Supervivientes: All Stars' tras perder el duelo contra Marta Peñate a las puertas de la final. "Me hubiese gustado subir al podium, pero no me puedo quejar. Hago un balance muy positivo de mi concurso, ha sido una superación en toda regla", reconocía hace solo unos días.