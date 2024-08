Omar Sánchez olvida a Marina Ruiz con una nueva ilusión y anuncia la esperada fecha: "Me prepararé para el año que viene"

Omar Sánchez vuelve a estar ilusionado. El canario ha compartido con sus seguidores lo feliz que está en su nueva etapa vital tras hacer oficial la separación de Marina Ruiz hace ya unos meses, un varapalo que le dejó en un estado emocional muy bajo.

Y es que el verano parece haberle sentado genial: amigos, sol, playa, y reencuentros con antiguos amores que parecen haberle devuelto la ilusión en la mirada. Omar lleva toda la semana en una nube, desde que volvió a coger una tabla de windsurf en una competición mundial en la que no le ha ido nada mal si tenemos en cuenta de que se alejó de este mundo en el 2019.

Tras una intensa semana, Omar Sánchez ha querido sincerarse con sus seguidores sobre cómo se encuentra con respecto a esta nueva etapa: "Vuelvo a estar ilusionado y motivado con el deporte que tanto he amado y me ha dado muchas alegrías y paz. Después de este evento en Tenerife, siento que aún me falta por dar, aprender y disfrutar de este maravilloso deporte, ya sea en competición o por libre. Es mi sitio, mi ambiente y mi gente. Seguiré trabajando como hasta ahora, en las redes, publicidad y si hay alguna oportunidad en la tele, pero algo tengo claro, esta es mi pasión y hasta que el cuerpo me lo permita aquí estaré, dándolo todo y disfrutando cada instante. Gracias a mi familia, amigos y a todos los que me han animado a volver a competir y disfrutar, me prepararé para el año que viene estar en forma y conseguir mejores resultados. Y por supuesto a los patrocinadores que han hecho posible que estuviera ahí".

El canario confiesa estar disfrutando "como un niño" tras reconciliarse con este deporte. "Después de 4 años volvemos al Médano Tenerife. Con ganas e ilusión de volver a competir en una prueba del Mundial. Se que no estoy al nivel que se requiere por motivos laborales y tampoco poder dedicarme 100% a la competición desde 2021, pero daré todo de mí, para disfrutar de este maravilloso deporte y motivarme a entrenar de nuevo y volver a competir en algunas pruebas el año que viene".