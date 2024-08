Preocupación por el estado de salud del ex de Anabel Pantoja: "Tengo pterigión"

Omar Sánchez saltaba a la fama tras salir a la luz su relación con Anabel Pantoja. El canario siempre había optado por un perfil bajo hasta su participación en Supervivientes cuando el windsurfista se convirtió en un personaje público de pleno derecho y dejó de estar a la sombra alargada de la influencer.

Tras su paso por el reality, la pareja seguía adelante con sus planes de boda, enlace que celebraron en Canarias pero que se rompía para sorpresa de todos, unos meses después de darse el sí quiero en la playa.

La influencer era la encargada de anunciar su ruptura en Sálvame, meses antes de ser ella la que pusiera rumbo a Honduras para embarcarse por segunda vez en el reality de supervivencia.

Allí, conocía a Yulen Pereira, tirador de esgrima y con quien protagonizó sonadas imágenes de tonteo que cabaron en noviazgo al salir del reality, sin embargo, la pareja rompía poco tiempo después.

Ahora, la influencer se prepara para ser madre junto a David Rodríguez, fisioterapeuta de su tía.

En el caso de su ex, Omar Sánchez, se convertía en noticia en los últimos meses después de anunciar su ruptura con Marina García, con la que había conicidido en Pesadilla en el paraíso y con quien rompía tras casi dos años de relación.

Ahora, el canario ha vuelto a la primera línea mediática por un problema esta vez de salud. Y es que el exmarido de Anabel ha querido explicar el problema de salud ocular que padece.

Problema de salud

Omar Sánchez ha querido sincerarse con sus seguidores después de haber recibido varias preguntas al respecto, y es que no ha pasado desapercibido que en muchas de las fotos y vídeos que comparte, el exmarido de Anabel Pantoja aparece con los ojos rojos.

Hace unas semanas Omar compartía la feliz noticia de que se sumergía en una nueva competición tras su regreso al windsurf: "Vuelvo a estar ilusionado y motivado con el deporte que tanto he amado y me ha dado muchas alegrías y paz. Después de este evento en Tenerife, siento que aún me falta por dar, aprender y disfrutar de este maravilloso deporte, ya sea en competición o por libre. Es mi sitio, mi ambiente y mi gente. Seguiré trabajando como hasta ahora, en las redes, publicidad y si hay alguna oportunidad en la tele, pero algo tengo claro, esta es mi pasión y hasta que el cuerpo me lo permita aquí estaré, dándolo todo y disfrutando cada instante", anunciaba.

Ahora, tras una frenética semana, el propio Omar ha desvelado que no se encuentra bien: "después de llegar a casa y dormir 6 horas por estar reventado de toda la semana en la competición, he caído un poco malo, con catarro y flema", comienza explicando, "espero recuperarme rápido para comenzar la semana con la rutina y trabajo". Además, ha querido explicar su problema de salud que tanto se han preguntado. "¿Recuerdan que siempre me preguntan por qué tengo los ojos rojos? La causa es que tengo Pterigión", desvela.