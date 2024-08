Sale a la luz el nombre real de la infidelidad de Lester, ex de Marta Peñate: "No lo he contado nunca"

Nadie se esperaba este giro en el guion de la historia entre Lester y Patri. La pareja, que se conoció en La Isla de las Tentaciones y consolidó su relación fuera del reality tras la infidelidad a Marta Peñate, se mantiene al margen de la televisión y construyen una vida en familia después de que naciera su primer hijo. Sin embargo, ninguno de los dos ha desconectado del todo y continúan en contacto con sus seguidores mediante su canal de Mtmad 'Juntos y revueltos'.

Y es que, a pesar de las crisis de pareja que han hecho públicas y las idas y venidas, ambos consolidan una relación que ya va por su cuarto año, el segundo de casados. A pesar de que parezca que no hay secretos entre ellos (ni con la audiencia), lo cierto es que ambos han regresado a levantar polémica tras la dura confesión de Patri: no es su nombre real.

Cuatro años han tenido que pasar (dos de casados) para que Patri Pérez se lance a compartir este detalle de su vida personal que su familia no se tomó tan bien, pero que ya tomó hace doce años, apenas cumplió la mayoría de edad: "Tenía un nombre compuesto, me da mucha vergüenza contarlo porque no me gusta nada. A mí no me gustaban los nombres largos, compuestos".

Patri contó con la colaboración de su madre para confesarle a sus seguidores cuál fue el nombre que eligieron para su hija por motivos familiares, ya que uno de ellos era el nombre de su abuela. Entonces, ¿cómo se llamaba la extentadora? Pues ni más ni menos que María Patricia.

"No me lo cambié del todo, conservé una parte", justicaba Patri con su madre delante. "Entre María y Patricia me quedé con Patricia porque Marías hay más. Es un nombre bonito, pero compuesto no". Su madre, a pesar de no estar del todo conforme, respetó la decisión de su hija: "En su momento lo pudo decidir y decidió".