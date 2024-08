Tamara Gorro acaba con rasguños por posar sin ropa en un arriesgado lugar: "Peligro de desprendimientos..."

Tamara Gorro, la conocida influencer, se ha querido jugar un tanto el tipo para hacerse su ya tradicional foto veraniega, con la que suele deleitar a sus seguidores. Es ya una costumbre que ha adquirido la famosa, exmujer del futbolista Ezequiel Garay, con quien tiene dos hijos.

Aunque ya separados, este verano se les ha visto otra vez juntos a Tamara Gorro y Ezequiel Garay pasando unas vacaciones familiares. Como mínimo, todo hace indicar que la pareja ha llevado su separación con unos niveles de entendimiento y consenso importantes. No en vano, siempre se han mostrado muy pendientes de sus hijos, una auténtica prioridad en la vida de ambos.

Tamara Gorro, quien también fuera concursante en su día de Supervivientes, es una influencer que no duda en mostrar en las redes lo importante que es para ella la familia. Comparte mucho material sobre su día a día.

De la misma forma, no duda en mostrar su envidiable estado de forma cuando lo considera necesario. Y es precisamente lo que hace con su tradicional posado veraniego. Pero en este 2024 ha llegado de forma muy original por la ubicación y el emplazamiento de la fotografía.

Tamara Gorro, que posa completamente desnuda pero tapándose lo justo con piernas y manos para que la foto no sea censurada en Instagram, la ha mostrado acompañando de un mensaje en el que, además, pone la venda antes de la herida adelantándose a comentarios críticos: "Tradicional foto de verano 2024 (Me adelanto a contestar a los mensajes negativos: lo hago porque me apetece y no hago daño a nadie)".

Sin embargo, hay que decir que la inmensa mayoría de comentarios han sido para alabar la belleza de la influencer, para celebrar que hace lo que quiere o para comentar la gran originalidad y plasticidad del emplazamiento. Tamara Gorro aparece pegada a la roca y casi parece que se camufle con ella debido a su bronceado.

Pero también hay comentarios que se fijan en la dificultad de acceso a la roca de la foto. Y alguno que le advierte que quizás no es del todo sensato haberse subido allí para lucir desnuda en un posado. "Puedes hacer lo que te apetezca, pero en estas zonas hay peligro de desprendimientos", le han señalado. Igualmente, otros seguidores han comentado que cómo puede haberse subido allí puesto que si ellos lo hiciesen acabarían con "30.000 rasguños". A lo que ella ha replicado confesando: "Alguno hay por ahí".

Incluso la propia Tamara Gorro reconoce que es un lugar "arriesgado" en algún comentario. Pero lo cierto es que el resultado de la foto ha sido espectacular y muy valorado por sus seguidores en redes sociales.