Última hora en Telecinco: Jorge Javier suspende 'El Diario de Jorge' en directo

Jorge Javier Vázquez ha tenido que cambiar el pinganillo cuatro veces en su último programa con 'El Diario de Jorge'. Como en los primeros días el presentador se sentía "algo perdido", esta vez los problemas técnicos se han incrementado hasta provocar el enfado de JJ Vázquez.

El presentador del programa se encontraba entrevistando a uno de los invitados cuando empezaron a ocurrir los problemas: "Perdona un momento, ¿me están hablando arriba?. Es que no oigo absolutamente nada. Creo que estoy totalmente incomunicado, perdonadme un momento".

"Vuelvo a tener problemas otra vez con el pinganillo. ¿Me estaban dando órdenes? Es que no escucho absolutamente nada. Lo estamos haciendo ahora muy a la antigua, me están ahora diciendo que lo que vamos a hacer es enviaros al reservado porque voy a recibir a Astra", insistía Vázquez.

Fue entonces, cuando los invitados se levantaron para ir al reservado, cuando estalló el presentador: "A ver si me arreglan esto porque me encuentro un poquito vendido. Ahora ya podemos dar paso a la siguiente invitada. Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento si no yo no puedo continuar con el programa porque no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar".

"No podemos estar así. Pero esto tendría que haber sido ya hace tres o cinco minutos", arremetía contra los problemas técnicos.

Malos comienzos para 'El Diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez no ha debutado de la mejor manera en su nuevo programa. 'El Diario de Jorge', una nueva versión del clásico 'Diario de Patricia' está teniendo problemas para arrancar. Pese a que el primer programa desató la alegría en Telecinco y sorprendió por la buena acogida, el paso de los días han ido provocando que los espectadores vayan abandonando el programa.

Jorge Javier parece que ha dado con la clave para explicar este repentino descenso y los bajos índices de audiencia que está cosechando. El presentador apunta de forma directa a un motivo, que también ha sido comentado por otras cadenas: los Juegos Olímpicos. En un verano marcado por los grandes eventos deportivos: Eurocopa, Wimbledon, Juegos Olímpicos de París... TVE ha conseguido alzarse como vencedor indiscutible.