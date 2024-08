Adiós a las picaduras: la planta que ahuyenta a los mosquitos y avispas gracias a sus propiedades.

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, los mosquitos y avispas también hacen su acto de presencia, incomodando y aumentando las picaduras en el cuerpo. Una problemática que sufre bastante gente y que no saben muy bien como paliar. Existen varios remedios, como los famosos enchufes con líquido que repelen los inséctos o los clasicos insecticidas.

En ambos casos, el gasto y su efecto nocivo también para la salud de las personas son grandes inconvenientes a la hora de usarlos. En su defecto, existen otros remedios que consiguen el mismo objetivo y de una forma más natural. El más conocido es el de utilizar ciertas especies de plantas que no son agradables para mosquitos y avispas.

La más conocida es la hierbabuena. Su olor repele a los insectos, por lo que tener algunos ejemplares en zonas de uso habitual, cocina, comedor, salón, o incluso en las terrazas y jardines, ayuda a evitar la aparición de insectos. En su defecto, también se puede aplastar sus hojas y mezclar con agua, para usar el líquido como pulverizador para los lugares en los que queremos ahuyentar los mosquitos.

Sin lluvias, no hay mosquitos

El caso de los mosquitos es diferente. En ellos inciden de manera combinada el calor y las lluvias. Sin embargo, por relativa suerte, a causa la falta de lluvias no eclosionan sus huevos y no prolifera este tipo de dípteros. "Hay especies que ponen los huevos sobre el agua (como los culex) por lo que no pueden empezar su ciclo hasta que haya agua. El mosquito tigre (aedes albopictus) pone los huevos en el barro antes de que se inunde, pero este año está la posibilidad de que haya menos generaciones que otros años", detalla Acosta. El actual año hidrológico (desde octubre) es el segundo más seco del siglo. Así, se encuentran huevas de mosquito en ocho de cada diez jardines domésticos.

Para combatir la proliferación de plagas y afección en las personas, se recomienda que para los mosquitos no se queden aguas estancadas durante más de 6 días, revisar periódicamente desagües y canaletas, vaciar piscinas hinchables o mantener limpias y desinfectadas con cloro las fuentes ornamentales o las piscinas. Las garrapatas no aparecen por arte de magia, cuando más se detectan son tras los paseos, por ello la empresa también señala que "el uso de pesticidas es aconsejable", además de limpiar y observar el cuerpo que haya podido quedar expuesto por si se ha subido alguna. Y "a la hora de extraer las que se hayan enganchado, hay que tener cuidado con su cabeza, y seguir indicaciones para que no exploten".