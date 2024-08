Alba Carrillo vuelve a atacar a Mediaset y habla de sus dudas sobre TVE: "No te tengo que agradecer nada".

Alba Carrillo es una de las colaboradoras de televisión que más claro tiene sus ideas y en cada intervención televisiva o entrevista suele dejar grandes titulares. En esta ocasión, Alba Carrillo se juntó con otra gran colaboradora de televisión como es Nagore Robles, para entablar una amena conversación en el pódcast. ‘La casa de mi vecina’.

En esta charla, Carrillo empezó señalando su forma de ser delante de las cámaras, donde procura no cortarse ni autocensurarse en sus declaraciones. "Nosotras vamos con la verdad por delante y nos llevamos a quien sea, pero hay cosas y hay actitudes que la gente no espera". "En la televisión pasa mucho esto de: ‘Qué desagradecida’. Yo he venido a mi curro, he hecho un servicio, tú me has dado una nómina o lo que sea, y me voy a mi casa".

Otro de los puntos tensos de la conversación fue el tema de su salida de Telecinco, donde asume que su forma de ser le ha ayudado a asumir toda la presión y los comentarios que le dejaron después de abandonar la cadena. "No te tengo que agradecer nada. Y como no tengas un poco de carácter… Con carácter se te comen, imagínate sin carácter. Yo me comeré lo que me haga falta, pero porque yo quiera, no porque me obliguen".

Por último, también confesó la preocupación que tenía para encontrar un nuevo proyecto. La principal opción que tenía era la de TVE, pero, como cadena pública que es, el resultado de las elecciones que se estaban realizando en ese momento podía alterar su fichaje. "Yo tenía un presentimiento que dependiendo del gobierno que saliera, yo iba a volver a la tele o no. Por eso apoyé a que todo el mundo fuera a votar y ahora opino más públicamente de política".

El pasado con Jorge Pérez

Jorge Pérez, que no está pasando por su mejor momento en ‘Supervivientes All Stars’ después del conflicto que tuvo con Sofía Suescun ante el comentario de esta que le recriminaba “haber caído en laAL tentación” y que terminaba con este muy preocupado por si todo está bien con su mujer fuera, se ha enfrentado durante el ‘Conexión Honduras’ al ‘puente de las emociones' donde se ha abierto como nunca.

Guardia Civil, fama, Alicia, familia y 'Supervivientes' eran los escalones por los que iba a ir pasando en orden Jorge Pérez para ir abriendo su corazón y dar a conocer su lado más íntimo y desconocido.

"La Guardia Civil era el sueño de mi vida, gracias a serlo hoy en día estoy aquí, una fotografía en la que salgo trabajando cambia mi vida. Si algún día tuviese que volver lo haría con todo el orgullo del mundo", comenzaba relatando Jorge sobre la profesión a la que le ha dedicado su vida durante quince años. Tras esta fotografía de la que hablaba saltó a la fama, de la que hablaba en el siguiente escalón, de la que confesaba cómo ha llegado ser conocido y las dos caras de esto.

Jorge confesaba que vivió la parte mala de la fama, donde recordaba el mal momento que pasó por su vida: "Tengo que ser parco en palabras por diferentes motivos sobre ese asunto, pero el que calla no siempre otorga aunque a mí me hubiera gustado decir muchas cosas. Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde".

El contexto, de todo no se mencionó en el programa, dado que se sobrentendía que los espectadores recordaban qué había ocurrido. Alba Carrillo fue el centro de la polémica en la Navidad de 2022 cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora de Ana Rosa. Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo. Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo, Jorge Pérez parece se tomó más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa.

Finalmente, Alba Carrillo fue despedida y prácticamente vetada en Telecinco, mientras que Jorge regresó como colaborador en varios realitys y participó en alguno junto a Cristina Porta.