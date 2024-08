El cambio radical en la vida de Carla Barber: 'No puedo...'

Carla Barber ha decidido reconducir su vida hacia otros destinos. Ha querido cambiar, de manera radical, sus relaciones y conexiones con la gente que tiene alrededor.

La ex 'Superviviente' ha estado inmersa en una experiencia que le ha cambiado la vida: Un viaje a un destino con el que siempre había soñado. La canaria ha decidido disfrutar más puramente de la vida lejos de distracciones y malas conductas que "normalizamos".

El viaje que ha hecho en solitario a Bali le ha ayudado a abrir los ojos y a tomar esta drástica decisión que cambiará su día a día. Así lo comunicaba la canaria: "A todos mis contactos, me he eliminado WhatsApp. Si queréis contactar conmigo, llamadme, como hacíamos antes. Temas laborales, siempre disponible vía mail o SMS".

En un primer momento, estas palabras han alarmado a sus seguidores, que pensaron que se trataba de algún problema de salud o una despedida de las redes. Además, la reciente ruptura con el padre de sus dos hijos, Bastian y Bosco, ha incrementado esa preocupación entre los 'followers'.

"Por suerte o por desgracia, no puedo quitármelo. Es la manera en la que se sustenta mi trabajo y todas mis empresas. Creo que bien usada me permite transmitir muchísimas cosas", añadía la ex concursante de la isla sobre la red social Instagram. "Quiero hablar más con vosotras y estar más conectada por aquí", apuntaba la doctora.

Quiso resumir esta decisión diciendo que así la tecnología "nos quite la humanidad lo menos posible".

Los problemas con el embarazo

Carla Barber ya es mamá. La modelo ha anunciado este martes a través de sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo, un niño al que ha llamado Bastian. Tanto ella como el pequeño se encuentran en perfecto estado.

Con una tierna imagen mirando a su bebé en la cama del hospital y unas sencillas palabras -"Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros. Bienvenido Bastian" ha escrito la canaria- Carla ha compartido con sus más de 900.000 seguidores en Instagram que su pequeño ya ha llegado al mundo.

Así, la influencer, ha compartido este jueves unos vídeos de su barriga, en los que puede notarse cómo se mueve dentro su bebé.