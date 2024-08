Al descubierto el actor que estuvo con Escassi y la advertencia de quien sabe su nombre: "Bragueta dilatada"

Enrique del Pozo reapareció en televisión, en el plató de 'TardeAR', para hablar del nuevo romance que ha vuelto locos a todos los medios. El nuevo lío de Escassi ha desatado todas las polémicas y generó enfados en televisión: al parecer, también mantuvo una relación con un actor español, cuyo nombre no ha trascendido pero cada vez parece más cerca de sanberse.

Enrique del Pozo quiso defender la libertad de Escassi: "Vamos a ver no se trata aquí de sacar del armario a nadie ni yo vengo aquí a decir con quién se acuesta uno. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiere". Bea Archidona, la presentadora del programa, trató de sacarle todo lo posible a Del Pozo, cuestionando cada palabra que decía el cantante.

Enrique del Pozo dio el bombazo y semidestapó la identidad del actor: "El actor empieza por 'P', pero basta ya de decir que es Paco León porque no es él, que me dice: 'Yo he tenido unos encuentros con él, pero tengo miedo de que haya unos vídeos...".

Archidona replicaba sin entender bien la historia: "A ver Enrique. Álvaro mantiene que tenían una relación abierta, María José tiene otra versión, Álvaro asegura que ella sabía los gustos que tiene tanto por Valeri como por lo que fuera, hombres. Pero, ¿este actor entonces estuvo primero con Álvaro antes de María José y luego hicieron un bis estando con ella?".

"A ti este actor, 'P', te lo cuenta y te da permiso para que lo cuentes, pero no que sé dé su nombre. ¿Entonces por qué te lo cuenta?", preguntaba la presentadora sin creerse del todo esa información. "Porque tiene la duda y el miedo de que puede haber unos presuntos vídeos", contestaba el cantante y actor.

"¿Pero su forma de enterarse de si hay vídeos es que tú lo cuentes y se ponga un teléfono de aludidos por si alguien ha visto ese vídeo de Álvaro con un actor que ni siquiera sabemos su nombre?. Es que me parece todo muy rocambolesco", insistía Archidona dejando caer que el cantante estaba mintiendo.

"Hay cosas que no cuadran y si tú lanzas la piedra y escondes la mano. Al final estamos hablando de la nada", azotó Archidona.

Fue entonces cuando Enrique del Pozo estalló y arremetió contra la presentadora: "Desde el profundo respeto que te tengo a mí no se me falta el respeto, yo llevo 15 años de profesión en estos platós y no hablo de la nada. De la nada sería abrir la caja de Pandora del señor Escassi, que me estoy mordiendo la lengua y lo hacemos todos. Que este señor haya ido a un plató a poner en evidencia y para justificar su bragueta dilatada decir que ella tenía una relación abierta me parece que tú como mujer deberías defender a esta señora".

Sin embargo, Archidona seguía sin creer al cantante, pero prefirió no proseguir con el tema y cambiar de aires: "Yo no te pongo en duda Enrique, pero hay cosas que no cuadran".