Escassi da la cara y responde a su romance con un conocido actor español: el contundente mensaje del jinete con el que zanja las dudas

Álvaro Muñoz Escassi sigue acaparando titulares. Desde que hace unas semanas se descubriera la ruptura del jinete con la modelo María José Suárez, el andaluz se ha convertido en carne de prensa rosa. Y es que lo que en un principio parecía una ruptura amistosa que la pareja se apresuraba a compartir en Instagram para no dar lugar a rumores, ha acabado siendo uno de los culebrones del verano con infidelidades de por medio, una posible relación abierta y a la que se ha sumado en último término la actriz Hiba Abouk.

Mientras el jinete parece entregado a su nueva relación con la intérprete, no dejan de salir frentes abiertos para Escassi. Después de que su supuesta amante transexual, Valeri, tirase de la manta y contara a través de colaboradores de televisión su escarceo con el jinete, llegó el turno del andaluz, quien dio la cara en 'De viernes" para contar su versión de la historia y todos los detalles de su mediática ruptura con la modelo María José Suárez.

Esta fue otra de las que quiso contestar a Escassi, con aparición en plató de por medio, para negar que, según el jinete, hubiesen mantenido durante tres años una relación abierta. Una aparición pública en la que la Miss España reveló cómo se enteró de la deslealtad de su ex y el contenido de los correos en los que Valeri le contaba todos los entresijos de su encuentro con el andaluz.

Ahora, ha salido a la luz su posible affaire con un conocido actor español cuyo nombre no ha trascendido pero sobre el que no paran de hacerse quinielas.

Poco ha tardado Escassi en responder a esta posible relación que habría mantenido durante su noviazgo con María José Suárez.

Contundente mensaje

El culebrón Escassi sigue regalando momentazos. ¿El último? Una nueva infidelidad que sacaba a la luz Enrique del Pozo. El colaborador de televisión anunciaba una infidelidad que, según él, había cometido el jinete durante su relación de tres años con la modelo. Se trata de un supuesto 'affaire' con un famoso actor español de cine y teatro. "Mi amigo es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre. Álvaro ha tenido con él unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces. Escassi dice que no es bisexual, pero no sé… Sé que se han querido bastante", señaló.

Ahora el propio Escassi ha hablado y ha lanzado un contundente comunicado que deja muy claras sus intenciones. "Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias. Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo, y mi paciencia, casi nula", dice el texto que Escassi ha compratido a través de Instagram.

Pero aún hay más y es que el jinete ha adelantado cuáles son sus próximos planes: "Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten luz y paz a mi vida, y que me llenen de tranquilidad".