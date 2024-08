La Guardia Civil advierte de una nueva y peligrosa estafa: el conocido timo de 'El instalador'.

Las estafas que se producen a diario cada vez se están convirtiendo en algo más sofisticado y difícil de evitar. En especial, los colectivos más vulnerables se ven expuestos a engaños y extorsiones en los que buscan quitarles dinero. La Guardia Civil ha detectado una nueva estafa que se está extendiendo por el panorama nacional. Una trampa conocida como el timo de 'El instalador'. Una forma de que los ladrones puedan entrar en casa o cobrar por servicios que no hacen.

Este engaño es tan simple como que, unos individuos, haciéndose pasar por trabajadores, llaman al telefonillo de casa señalando que van a realizar una instalación de gas o a revisar el tema de la luz. Una vez dentro del domicilio, a penas hacen ningún cambio o realizan apaños menores que no llevan a ningún lado, pero han conseguido el objetivo, que es estar dentro de la casa.

A partir de ahí, con despistes y aprovechando que los propietarios no están atentos, realizan diversos hurtos o puden llegar a cometer robos con violencia. También utilizan otros métodos como el de cobrar por el trabajo realizado aunque no hayan hecho nada, ni sean operarios reales. La Guardia Civil recomienda no abrir la puerta en estos casos o desconfiar si no se ha realizado una citación previa anunciando la visita al hogar. También se puede solicitar la identificación y la empresa de la que provienen.

Recomendaciones para el camino de Santiago

El verano es una de las épocas predilectas para realizar el Camino de Santiago. Un plan clásico que ofrece de todo un poco: turismo, deporte, aventura y por un precio bastante económico. Sin embargo, y aunque sea un plan de improvisaciones, no está de más seguir una serie de consejos para que todo salga bien y vivir la experiencia al máximo.

La Guardia Civil ha compartido en redes sociales una serie de recomendaciones a seguir para realizar un Camino tranquilo. El primero de los consejos es el de guardar discreción con el viaje. Las redes sociales son una gran herramienta para compartir con seres queridos y amigos pero las autoridades explican que informar y anunciar del viaje a gente desconocida puede ser un riesgo.

Otra de las recomendaciones es la de conocerse a uno mismo y los límites. Las largas jornadas de caminata pueden pasar factura y es mejor planificar las etapas y adaptarlas a las condiciones físicas. No se debe realizar grandes esfuerzos y menos en las jornadas calurosas de verano. Y por último, recuerdan los dos teléfonos de atención a la ciudadanía en caso de cualquier incidencia o sospecha de delito, 112 y 062.