El hijo de Frank Cuesta desvela toda la verdad tras la puñalada de su madre, Yuyee: "Cobardes"

Continúan los duros momentos para Frank Cuesta por el culebrón que está sufriendo en Tailandia con su exmujer, Yuyee. Esta ha decidido romper su silencio y salir junto a su pareja, Chris -ha iniciado su primera relación homosexual con otra mujer- para justificar su decisión de hacer valer sus derechos sobre los terrenos del santuario animal de Frank Cuesta y ponerle contra las cuerdas.

Lo cierto es que Frank Cuesta vive momentos extremadamente duros en Tailandia, donde sigue luchando por los derechos de los animales y salvar especies protegidas del tráfico ilegal en su santuario animal, donde trabaja con ejemplares rescatados siempre con el objetivo de su reintroducción al medio natural.

Pero, aunque no ceje en su empeño de salvar a la naturaleza de las garras de los humanos que tanto daño le hacen, Frank Cuesta -antiguamente conocido como Frank de la Jungla por sus famosos programas televisivos con un singular estilo divulgativo- está pasando por una situación hiperdelicada. "Esto me va a matar la salud", ha confesado el propio famoso herpetólogo al narrar el calvario que está atravesando.

¿Y qué es lo que le ha pasado a Frank Cuesta? Que ha sufrido una traición que no esperaba. Y más viniendo de alguien tan cercano y por la que llegó a desvivirse en campaña pública para sacarle las castañas del fuego cuando estaba en un aprieto de dimensiones ciclópeas.

Se trata de su exmujer, y madre de sus hijos, Yuyee. También muy conocida en Tailandia. Y también en España, donde salió en no pocos capítulos de las aventuras televisivas de Frank de la Jungla. Hay que recordar que Frank Cuesta inició la campaña #FreeYuyee cuando su ya exesposa se vio envuelta en un embrollo tras ser detenida portando, supuestamente, una cantidad ridícula de cocaína. Fue condenada a una pena de cárcel desproporcionada en una maniobra judicial con serias sombras de corrupción.

Frank Cuesta, que se separó y divorció de su mujer a lo largo de este proceso, pero siguió ayudándola en su calvario carcelario con todas sus fuerzas, ahora se ha visto atacado por la propia Yuyee. Él mismo lo ha desvelado: aprovechando que en su día, y tras comprar los terrenos, Frank Cuesta había puesto a su nombre el santuario animal que constituye el gran motor de su vida y su labor como defensor de la naturaleza, resulta que Yuyee le exige ahora el pago de un alquiler mensual de 3.500 euros (una fortuna en Tailandia) y se niega a una negociación para que Frank Cuesta le compre el terreno como salida al conflicto.

Las palabras de Zape, hijo de Frank Cuesta

El famoso herpetólogo continúa viendo complicado su futuro como valedor de los derechos de los animales ante las zancadillas de la mujer a la que apoyó cuando atravesaba sus peores momentos en la cárcel. Y ahora ha roto su silencio Félix, más conocido como Zape, uno de los hijos de Frank Cuesta y Yuyee.

Zape se ha posicionado sin duda a favor de su padre y ha sido tremendamente contundente para dirigirse a su madre en una entrevista realizada por Javi Oliveira. "Ten un poquito de personalidad y deja de escuchar cosas que no tienen nada que ver, deja de escuchar a tu pareja, deja de escuchar a tus amigos, ellos no estaban allí cuando todos estábamos en la mierda, estábamos nosotros y mi padre. Tus amigos y todos se fueron como cobardes y nosotros y mi padre estábamos comiendo mierda contigo", ha expresado dirigiéndose a su progenitora.

El culebrón aún no vislumbra final y todo hace indicar que Yuyee, influenciada por su nuevo entorno, no va a dar su brazo a torcer y Frank Cuesta seguirá viendo torpedeada su conocida labor altruista a favor de las especies que más sufren las malas acciones del hombre.