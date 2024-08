Miedo en TVE con el nuevo programa de Broncano: todavía no tiene nombre ni se conoce fecha de estreno.

Hacía bastantes años que la nueva temporada televisiva no se presentaba tan emocionante como la que está por empezar. Pablo Motos, líder indiscutible de las noches entre semana, se va a encontrar a dos huesos duros de roer tras los grandes fichajes de Telecinco y TVE. Por un lado, Mediaset ha puesto todo su empeño en hacer de Carlos Latre su mejor apuesta. Después de años de jurado en 'Tu cara me suena', el imitador será el encargado de dirigir, 'Babylon show'.

Por el otro lado, la apuesta de TVE es todavía más ambiciosa. Después de una negociación digna del mercado futbolistico, la cadena pública se llevó el gato al agua con el fichaje de David Broncano y todo su equipo. El cómico se lleva 'La Resistencia' desde Movistar Plus por un presupuesto que rondará los 14 millones de euros. La gran apuesta de la cadena pública que ya ha empezado a promocionar el nuevo programa pese a que todavía se desconocen bastantes cosas.

La imagen de Broncano ya ha aparecido en la televisión pública, pero no se conoce hasta el momento el nombre del programa. Sí que se sabe que Ricardo Castella y Jorge Ponce acompañarán a Broncano en esta nueva aventura, pero de Grison u otros colaboradores tampoco se ha informado. Por el momento, se conoce que en septiembre será el debut, pero todavía falta por anunciar la fecha exacta en la que el presentador dará el salto a la televisión en abierto.

Las palabras de Carlos Latre

El humorista e imitador Carlos Latre ha mandado un claro mensaje a Pablo Motos y David Broncano de cara a la guerra por las audiencias a la que se enfrentarán a partir de septiembre. El nuevo programa presentado por Latre, que aterrizará en septiembre en el canal principal de Mediaset, llevará por título unas palabras muy internacionales: 'Babylon Show'. En su primera promo, lanzada ya por Telecinco, el canal da una premisa muy clara: “Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe”. Y aunque se desconocen muchos detalles sobre el formato, lo que aseguran son las risas de sus espectadores.

Esta nueva apuesta supondrá el trasvase del presentador, que hasta ahora ha estado ligado a Atresmedia. El cómico no solo ha sido jurado en todas y cada una de las ediciones de ‘Tu cara me suena’, sino que ha sido colaborador de ‘El Hormiguero’, espacio contra el que ahora competirá en la misma franja. El próximo viernes, 19 de julio, con la final de ‘Tu cara me suena 11’, Latre se despedirá del grupo de San Sebastián de los Reyes, por el momento.

Carlos se despedía así de Atresmedia: "He pasado por todo tipo de formatos y estoy en un momento de madurez espectacular. Tengo el cariño del público, soy una persona bastante aceptada a nivel social… Es un proyecto que llega en un gran momento. Estoy muy agradecido"

Carlos amenazaba a sus rivales de audiencia antes de la salida del programa: "No lo veo como una competición, pero en España nos empeñamos siempre en el enfrentamiento". "No somos tan amigos, pero tenemos una muy buena relación y hablamos de vez en cuando", añadía el cómico.