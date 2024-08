Los Mozos de Arousa revelan cuánto se ha llevado cada uno del premio de Reacción en Cadena: 'No es lo mismo

¿Cuánto dinero ganan los Mozos de Arousa? Esta es una de las preguntas más repetidas por los fans de Reacción en Cadena, envueltos en la incógnita de cuándo se llevarán el ansiado premio. Sin embargo, el bote del concurso no es como en otros casos; hay que tener en cuenta que son tres jugadores y que, en esta ocasión, no hay un premio acumulativo individual como en Pasapalabra.

Y es que, tal y como los Mozos han compartido, de momento no han visto ni un solo euro del programa, a pesar de llevar acumulado más de un año de concurso. A pesar de todo, parece que la meta todavía queda lejos para este trío de concursantes gallegos que se desplazan semanalmente a la capital para grabar los programas semanales en Telecinco.

No obstante, teniendo en cuenta que el premio tendrá que pasar por Hacienda cuando consigan llevárselo de una vez, cabe preguntarse cuánta cantidad se llevará cada uno. En una entrevista con El Televisero, los concursantes lo explicaron: "El prolema está en que el premio se recibe de una sola vez, entonces vas al tramo más alto de Hacienda directamente, que no es lo mismo que un premio fraccionado. Es algo que sabemos desde que empezamos, pero nosotros vamos calculando cuánto nos queda individualmente y cuánto va para Hacienda. Es algo con lo que ya contamos y no nos duele tanto".

A la respuesta del portavoz, Borjamina, le siguió la de su hermano Raúl, que confesaba que en los tantos viajes en tren que hacen se dedican al recuento: "Cuando vamos para Galicia vamos contando cuánto tenemos limpio. Ya vamos poniendo y vamos teniendo para qué sirve cada cosa".