"Necesitaba estar conmigo": Nagore Robles se sincera sobre su separación tras dejar España

Nagore Robles se encuentra en un momento muy difícil de su vida personal. La colaboradora televisiva ha puesto tierra de por medio con su hogar, su familia, sus amigos y su pareja para encontrarse a sí misma con un largo viaje que de momento le ha hecho sincerarse consigo misma.

Ya instalada en Bali desde hace unos cuantos días, la influencer acaba de dar por finalizada la primera etapa de este viaje de redescubrimiento personal. "Último día aquí, mañana sigo con mi viaje y aunque ha sido duro pasar por todas las fases de este retiro ayurvédico, estoy agradecida y orgullosa de haber asistido y resistido, que solo puedo decir que encontré lo que necesitaba: Salud mental y física", contaba la colaboradora.

Robles ha compartido lo justo durante este viaje en el que ha preferido dedicarse a sí misma y adaptarse a este proceso: "Si no comparto más sobre este retiro, es porque necesitaba estar conmigo y además es un programa muy especifico y personal que hay que informarse mucho antes de tomar la decisión de venir, es un proceso duro y desde luego no para todo el mundo".

No obstante, este no es el final de este viaje. Y es que esta no fue una decisión fácil de tomar para Nagore, que incluso tuvo que despedirse temporalmente de su mascota, con quien está acostumbrada a estar constantemente. "El drama... Me acabo de despedir de Nash y no le veré hasta el día 29 de agosto, eso son tres semanas y media separados. Me he roto, se me hace muy duro dejarle tantos días, sé que estará bien cuidado pero ambos estamos muy unidos desde que nos conocimos. Últimamente mi salud física y mental se está viendo afectada por estrés laboral, se me han juntado demasiadas cosas y he decido frenar por completo, descansar, coger fuerzas, ordenar propósitos y prioridades, para volver el septiembre sana de mente y cuerpo", contó en su día la influencer.

Ahora, la colaboradora e influencer se enfrenta a un nuevo reto con el que completar esta aventura: "Ahora seguiré mi aventura en otro retiro muy especial donde compartiré más cosas porque este si es para todo el mundo".