Preocupación por Violeta Mangriñán y su bebé tras visitar el hospital: "Me estaba asustando mucho"

La influencer valenciana Violeta Mangriñán ha vivido momentos de angustia durante las últimas horas. A sus 30 años, la que fuera concursante de Supervivientes y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, se ha enfrentado a una de las peores pesadillas para cualquier madre: llevar a su hija a urgencias.

Todo comenzó cuando la pequeña Gia, de apenas seis meses, dejó de hacer lo que más le gustaba: comer. Violeta, quien ha presumido desde el nacimiento de su bebé del buen apetito de la niña, se alarmó cuando de un día para otro, la pequeña rechazó su biberón. "Ella no perdona un bibi, y ayer no quiso comer casi nada en todo el día. Hoy igual. Hacía cositas con la lengua y movimientos raros, además de que le salió un sarpullido en la piel, me estaba asustando mucho", confesaba la influencer en sus redes sociales.

Ante estos síntomas, la joven madre no dudó en acudir al hospital, muy preocupada por el estado de salud de su hija. A través de Instagram, su red social favorita, compartió con sus seguidores el diagnóstico: un cuadro vírico. Los médicos le recomendaron observar a Gia en casa, esperando que los síntomas menguen poco a poco.

Pero la historia no termina aquí. La famosa creadora de contenido también ha tenido que pasar por urgencias, esta vez como paciente. "Probablemente ella me ha pegado el virus", relataba Violeta con sinceridad, revelando que su visita al hospital no solo fue por la pequeña Gia, sino también por su propia salud. La exconcursante de reality confesó que llevaba días sufriendo de un "dolor matador", incapaz de tragar o hablar.

Tras ser atendida, los médicos le diagnosticaron faringitis aguda y un tapón en el oído izquierdo. "Me ha dicho que la infección en la garganta es bastante fuerte y que no debería haber esperado tanto", explicaba Violeta, quien ahora debe seguir un tratamiento con corticoides y antibióticos.

A pesar del mal momento, Violeta se muestra fuerte y positiva, manteniendo a sus seguidores al tanto de cada detalle de su vida diaria, incluidas las complicaciones de salud que tanto ella como su hija han tenido que enfrentar. Esperamos que tanto la pequeña Gia como Violeta se recuperen pronto y puedan volver a disfrutar de esos momentos mágicos que comparten y que tantos seguidores adoran.