La reacción de Tania Déniz tras ser relacionada con un famoso: 'Me he ilusionado'

Tania Déniz, ex concursante de la 'Isla de las Tentaciones', ha sido relacionada en las últimas horas con un famoso. Después de hablar de su último encuentro con Samuel Chávez, su ex, ha hablado de su actual situación sentimental.

La influencer ha sido vista bien acompañada este verano. La modelo lleva unos meses abierta al amor, pero admite ir con pies de plomo tras la ruptura con el que creía que era el amor de su vida.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Déniz ha comenzado el vídeo comentando lo siguiente: "No les voy a mentir, me he ilusionado". Aunque tras la ruptura con Samu tuvo una relación esporádica con Albert Barranco, ahora quiere tomarse un tiempo para hacer las cosas bien.

"Cuando llega alguien que te gusta de verdad no lo puedes evitar", ha comentado la influencer en su canal de MTMAD, dejando caer que un nuevo amor ha llegado a su vida.

Además de esto, la modelo ha aclarado las dudas de sus seguidores sobre si sigue sintiendo cosas por su ex. Ella misma, explicando este nuevo amor, ha dejado claro que, ahora que su vida amorosa ha vuelto a cobrar vida, no parece acordarse de su exnovio.

El paso por quirófano de Tania

La bichectomía se ha convertido en una de las intervenciones quirúrgicas más repetidas del momento. A cualquiera se le vendrá a la cabeza algún famoso que haya pasado por quirófano para llevar a cabo esta operación con fines estéticos.

Para los más curiosos, esta operación consiste en la extracción de las bolas de Bichat. Este es el nombre que reciben las pequeñas bolsas de grasa situadas bajo los pómulos, en la zona de las mejillas, cuya función principal es amortiguar los músculos faciales.

La facilidad de esta cirugía y los resultados han llevado a cientos de figuras públicas a sumarse a la intervención para lucir un aspecto más afín a sus gustos y conseguir un rostro más fino. Sin embargo, esto no significa que sea una técnica que haya que llevar a cabo a la ligera. Los expertos recomiendan que el especialista mida la cantidad de grasa que se puede extraer o si es realmente recomendable.