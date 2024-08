Vinculan a Ester Expósito con el futbolista más buscado del momento: las imágenes de ambos juntos en una discoteca

Ester Expósito es una de las actrices española más reconocidas a nivel internacional debido a su participación en la serie de Netflix 'Élite'. Su repentina fama llegó de la mano de la búsqueda de una pareja para la joven madrileña. Desde hace años se le ha ido vinculando con diferentes celebridades, desde actores, pasando por cantantes, empresarios o incluso deportistas.

El último rumor ha llegado a raíz de las imágenes que captaron a la actriz en una conocida discoteca de Bilbao. Con amigos y disfrutando de la noche bilbaina, Expósito acudió al club backROOM. Donde los jóvenes que se encontraban de fiesta se sorprendieron con la repentina presencia de la actriz. Pero no fue la única presencia llamativa que tuvo la discoteca esa noche.

En el ámbito futbolístico, la selección española ha copado todos los titulares después de su victoria en la Eurocopa. Especialmente, el nombre de Nico Williams ha sido uno de los más comentados, por su supuesta vinculación con el Barcelona. Nico, alejado de los rumores, se ha centrado en volver a la dinámica del Athletic Club y parece que su mente no está en Barcelona.

Aprovechando los días previos al inicio de liga, el de Pamplona también estuvo la misma noche de Ester Expósito en el club backROOM. Pese a que no hay imágenes de ambos juntos, si que se ve cómo Nico entraba en el local, acompañado por amigos. Testigos de esa noche aseguran que la actriz y el futbolista compartieron reservado, pero no hay imágenes o vídeos que demuestren si llegaron a estar juntos. Tampoco se siguen en redes sociales, pero es sorprendente la casualidad de que ambos coincidan en la misma discoteca de Bilbao.

"Vale, pero ¿me explicáis por qué he estado en el reservado de Ester Expósito, Mirela Baric y Nico Williams? No lo entiendo", decía un usuario en X, afirmando que ambos estaban en el reservado, pero no deja ninguna información más de lo que pudo pasar esa noche. Según otros testigos, afirman que sí que estuvieron un rato hablando juntos, pero que la cosa no llegó a nada más.