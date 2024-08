El cambio físico de Marta Riesco que ha dejado sin palabras a sus seguidores: "Mi cara lo dice todo".

Marta Riesco no suele dejar indiferente a nadie. Ya sea por sus atrevidos reportajes o por sus polémicas declaraciones, la colaboradora ha encontrado en 'Ni que fuéramos Shhh' un programa en el que soltar todo su repertorio sin miedo a la censura o a despidos. Su pasado en Telecinco le ha servido para aprender y saber escoger los proyectos, sin caer en errores del pasado.

Con el fin de la primera temporada, Riesco ha aprovechado, como el resto de sus compañeros, para cogerse unas merecidas vacaciones después del éxito de la primera temporada de 'Ni que fuéramos Shhh'. Y es que a nivel laboral la vida le sonríe a la reportera, pero a nivel sentimental también va viento en popa. Estas vacaciones las ha pasado junto a su nuevo amor, Alejandro Caraza.

Pero la sorpresa no ha sido las fotos junto a su pareja o los lugares a los que ha viajado, sino unas fotos que ha subido en las que aparece al natural. "Mi cara lo dice todo. Rico verano! Amo pasar las tardes intentando tocar la guitarra de nuevo y amo que Alejandro se arme de paciencia y me haga de profe. Y sí estoy si maquillaje y antes jamás habría subido esta foto. Pero ahora sí y me veo bien", ha sido el texto de la publicación en la que aparece sin maquillar y con una guitarra.

El gesto ha sido muy aplaudido por sus seguidores que le han dejado comentarios muy positivos. "Pensé que era una extrajera de video musical,tuve que verlo dos veces, hay no te maquilles , estás hermosa" o "Pues tengo que decirte que estás más guapa que nunca ,sin maquillaje pareces una niña", son algunas de las muestras de cariño que les han dejado los seguidores.

El verano de Marta Riesco

Tras unos días fuera de plató, se ha sabido que Marta Riesco se encuentra con su chico, Alejandro Caraza en Alcalá de Guadaira, una localidad sevillana de la que es originario el joven.

De hecho, hemos podido ver como la madrileña se sorprendía con el tamaño del desayuno y la cantidad de jamón que llevaba sus tostadas. Parece que la pareja ha bajado unos días a Andalucía, Marta ya conoce a sus suegros, para disfrutar de sus costas, sus localidades y también conocer un poco más de la familia y el entorno de Alejandro.