La inesperada reconciliación de Isabel Pantoja que llega en su inminente mudanza a Madrid: 'Ya me ocupo de esto'

La noticia de que Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia han vuelto a hablar ha sido revelada en exclusiva por Kike Calleja en 'Vamos a ver', quien ha destapado todos los detalles de esta llamada telefónica que ha dejado a todos boquiabiertos.

Según el periodista, fue una llamada breve, y Mariló se mostró bastante indiferente, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el estado real de su relación. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre las inseparables amigas que rompieron lazos hace ya tanto tiempo?

Un reencuentro por motivos de salud

El motivo de esta inesperada conversación no es otro que la salud de la tonadillera. Al parecer, Mariló, quien durante mucho tiempo estuvo al pendiente de Isabel, decidió contactar a su antigua amiga por cuestiones relacionadas con su bienestar. Pero, en un giro inesperado, Isabel habría decidido tomar las riendas de su situación, dejando claro que ya no necesitaba la ayuda de Mariló. “Gracias, ya me ocupo de esto”, fue la escueta respuesta de Isabel Pantoja, según desvela Calleja.

La polémica foto de Anabel Pantoja y Mariló

Como si el contacto entre Isabel y Mariló no fuera suficiente para encender la chispa, otra noticia ha sacudido a la familia: la reciente fotografía de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel, junto a Mariló de la Rubia. Este encuentro ha sido visto con recelo tanto por Isabel como por Agustín, su hermano, quienes no han ocultado su malestar ante esta inesperada cercanía.

Kike Calleja ha revelado que la familia Pantoja está más dividida que nunca. "Las cosas están bastante tensas en la familia Pantoja", aseguraba el reportero, refiriéndose a la reacción de Isabel y Agustín tras ver la foto de Anabel con Mariló. Una reunión que, sin duda, no ha sido del agrado de la cantante ni de su círculo más cercano.

¿Un nuevo conflicto en el horizonte?

Aunque Isabel y Mariló han vuelto a hablar, su relación sigue igual de distante. La llamada no parece haber sido un intento de reconciliación, sino más bien una gestión puntual relacionada con la salud de la artista. Sin embargo, la tensión es palpable y todo indica que este podría ser solo el principio de un nuevo capítulo de desencuentros en la vida de la Pantoja.

Según Calleja, después del concierto en Castellón, Isabel tenía planes de cenar con su staff y amigas en su habitación, pero Agustín, siempre protector, se negó tajantemente. Ante esta situación, la cena tuvo que realizarse en la habitación de Anabel, dejando a Isabel sola en su momento más vulnerable. Y como si eso fuera poco, las amigas de Isabel decidieron no ir a verla después, sino retirarse a descansar, lo que ha causado un gran malestar en la tonadillera.